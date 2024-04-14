Кинолог дал советы, как защитить собаку от весенних клещей

С наступлением весеннего сезона собаки сталкиваются с опасностью серьезно заболеть из-за укуса клеща. В комментарии «Звезде» президент региональной общественной организации «Кинология XXI век» Константин Карапетьянц дал советы, как защитить животное от проблем, связанных с этим насекомым.

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«Как только появляется первая зеленая травка, первые былинки буквально, вылезает клещ. Клещ этот не летает, он сидит на траве, и он с травы запрыгивает на животных. Поэтому максимально быстро нужно и оперативно собак обрабатывать от этих клещей», - рассказал эксперт.

Карапетьянц добавил, что не все клещи опасны, но некоторые из них несут в себе такое заболевание, как пироплазмоз, поражающее внутренние органы собаки. Очень сложно при поздней диагностике вылечить животное, бывает летальный исход. По этой причине требуется специальная обработка, подчеркнул эксперт.

«Обработки бывают разные, начиная от капель на холку и вдоль спины собаки до корня хвоста. Второе - есть различные ошейники: против блох, клещей, действующие примерно 3,5 - 4 месяца, потом их нужно менять при условии, если мы собаку еще и будем и летом купать», - добавил президент «Кинология XXI век».

Вместе с этим животному можно давать разные популярные в настоящее время таблетки, также можно использовать аэрозоли.

Эксперт посоветовал комплексно обрабатывать собаку, но не переусердствовать: и таблетками кормить, и аэрозолью сбрызгивать, и ошейник надеть, и капли дать. Все это очень сложно с точки зрения организма собаки. Нужно выбрать что-то одно или комплексно, например, ошейник или капли на холку, подытожил Карапетьянц.

Все эти меры помогут уберечь четвероногого друга от заболевания, когда клещ начнет всасываться в тело собаки, чувствуя ответную реакцию организма, он просто отвалится или погибнет.