Как не отравиться пестицидами на даче

На носу дачный сезон, а это значит, что пора готовиться к посадке овощей, фруктов и ягод. Собрать богатый урожай — мечта многих дачников. Для этого в первую очередь нужно защитить растения от вредителей. Многие для этого идут по самому простому пути — используют пестициды. Хотя каждый год вокруг них разыгрываются нешуточные дискуссии. Насколько опасны эти вещества, выяснила «Парламентская газета».

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История ошибок

Термин «пестициды» происходит от сочетания двух латинских слов: pestis — «зараза» и caedo — «убивать». Это яды, используемые для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений, а также паразитов, сорняков. Чаще всего применяют следующие группы пестицидов: гербициды, уничтожающие сорняки, инсектициды, уничтожающие насекомых-вредителей и фунгициды, которые борются с патогенными грибами.

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике ФМБА по Центральному федеральному округу Александр Королев рассказал, что сегодня на рынке предлагают более пяти тысяч видов пестицидов и 700 химических ингредиентов.

«По сравнению с началом 40-х годов прошлого века, когда впервые использовали пестициды, сегодня их потребление в сельском хозяйстве возросло в десятки раз. Но раз так, то польза применения пестицидов несомненна, а вот какие подводные камни нас могут поджидать от контакта с этими веществами, следует разобраться», — сказал Александр Королев.

Когда противоядие становится ядом

Пестициды, безусловно, токсичны для человека, но степень этой токсичности зависит от количества вещества, времени его воздействия, состояния организма и других факторов. По словам Королева, при попадании пестицидов в организм возможно острое или хроническое отравление.

Врач рассказал, что существуют контактные пестициды, которые не проникают внутрь растений. Из наиболее популярных «контактников» можно назвать бордоскую смесь — раствор медного купороса в известковом молоке. А есть вещества системного действия, которые, наоборот, проникают в клетки плодов.

«Пестициды, по народному мнению, второе зло после нитратов. Опасность хронического воздействия пестицидов заключается в отдаленных канцерогенных, мутагенных, аллергенных последствиях для организма», — предупредил Александр Королев.

Он отметил, что опасность таится не только в свежих фруктах, злаках и овощах, но и в продукции, приготовленной из них.

«Впрочем, если строго соблюдать рекомендации по применению пестицидов, то можно избежать опасные для организма человека последствия. Это не раз подтверждали специалисты Роскачества», — заверил медик.

Несмешное отравление

Бытует мнение, что остаточные концентрации пестицидов в плодах или в продукции, изготовленной из растительного сырья, безопасны для организма человека. Но если количество пестицидов превышает предельно допустимый уровень, повышается риск отравления. Такая пища может спровоцировать аллергические реакции, нервные расстройства и целый ряд других заболеваний.

«Американская экологическая организация Environmental Working Group ежегодно составляет список так называемой Грязной дюжины. Согласно этому перечню, превышение концентрации пестицидов замечено в перце чили, сельдерее, картофеле, томатах и в шпинате. Среди фруктов наиболее опасны персики, нектарины, яблоки и груши. В список также попали такие популярные ягоды, как клубника, вишня и виноград», — отметил Александр Королев.

Врач добавил, что меньше всего пестицидов содержится в кукурузе, авокадо, горошке, белокочанной и цветной капустах, брокколи, луке, спарже, баклажанах, медовой дыне, киви, манго, папайе и ананасах.

«Клиническая картина острого отравления пестицидами различается в зависимости от вида химиката. Общие и наиболее частые симптомы — слабость, беспокойство, судороги, диспепсические расстройства, онемение конечностей, головокружение», — объяснил врач.

Наиболее чувствительны к пестицидам дети, подростки, пожилые, а также люди с ослабленным организмом и хроническими заболеваниями. Особенно опасно воздействие химии во время беременности и грудного вскармливания: проникая через плацентарный барьер, вещества негативно влияют на развивающийся плод.

При подозрении на отравление важна оценка связи появления тех или иных изменений в самочувствии с временем потенциального контакта с химическими веществами.

Симптомы отравления пестицидами:

Кожный покров и глаза: при контакте с кожей или глазами химические вещества могут вызывать раздражение, включая покраснение, зуд и воспаление.

Проблемы с дыханием: пестициды, особенно при вдохе, могут вызывать кашель, затрудненное дыхание или удушье.

Проблемы с пищеварением: при поглощении продуктов, обработанных ядохимикатами, или при случайном проглатывании вещества могут проявиться тошнота, рвота и диарея.

Нервные расстройства: некоторые пестициды могут воздействовать на нервную систему, вызывая головокружение, слабость, тревогу, раздражительность, головные боли и даже судороги.

При признаках отравления Королев рекомендует немедленно обратиться в ближайшее медучреждение, в тяжелых случаях — вызывать скорую помощь.

Осторожный редко ошибается

Можно избежать отравления, неукоснительно придерживаясь простых правил:

Соблюдайте осторожность при работе с ядохимикатами: надевайте перчатки, очки и защитную одежду.

Строго следуйте прилагаемой инструкции по применению химических веществ. Не превышайте допустимую дозировку!

Храните пестициды в надлежащих условиях, вдали от пищи и в местах, недоступных для детей и домашних животных.

«Старайтесь не покупать сельхозпродукцию на стихийных рынках. Перед употреблением в пищу нужно тщательно промывать продукты, снимать кожуру и удалять листья. Важно не пренебрегать термической обработкой», — порекомендовал врач.

Узнать точную концентрацию пестицидов в плодах можно только в лаборатории. Другие способы не дают достоверных результатов. По внешнему виду продуктов иногда можно определить те, в которых содержание пестицидов выше нормы: на это укажут цвет, форма и запах. Например, очень яркие, насыщенные цвета указывают на превышение химических компонентов. Здоровые фрукты и овощи не всегда имеют правильную форму. Также стоит присматриваться к размеру продукта: слишком крупный плод, скорее всего, был подвержен химической подкормке. У растений, выращенных без пестицидов, отсутствует резкий запах. Также на отклонение от нормы указывает и полное отсутствие естественного аромата.