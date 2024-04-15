Россиянам раскрыли, как избежать травм спины во время дачных работ

Избежать травм спины во время работ на даче можно, если отдыхать каждые полчаса и не переносить слишком тяжелых предметов, рассказал NEWS.ru терапевт Видновской КБ Тимур Асанов. По его словам, во время перерыва лучше лечь на ровную твердую поверхность.

Не таскайте тяжести в одиночку. Не ставьте трудовых рекордов, устраивайте отдых каждые полчаса. Лучше всего лечь на спину на ровную твердую поверхность — это позволит мышцам расслабиться и предотвратит спазм. Если при работе нужно низко наклоняться, лучше встать на четвереньки. В таком положении позвоночник сохраняет естественные изгибы и нагрузка распределяется равномерно, — подчеркнул Асанов.

Медик напомнил: ни в коем случае нельзя поднимать тяжести рывком, носить грузы в одной руке, лучше равномерно распределить их в обеих. Асанов отметил: нельзя долго находиться в одном положении.

Старайтесь чаще менять позу, чередовать стоячую и сидячую работы с подвижной, — подытожил Асанов.

Ранее спортивный тренер Мария Волынкина рассказала, что упражнения «лодочка», «дохлая рыба», «супермен», «кошка», «ягодичный мостик» и «планка» укрепляют мышцы спины. По ее словам, при их выполнении важно следить за правильной техникой, в частности не заламывать шею.