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Россиянам раскрыли, как избежать травм спины во время дачных работ

Избежать травм спины во время работ на даче можно, если отдыхать каждые полчаса и не переносить слишком тяжелых предметов, рассказал NEWS.ru терапевт Видновской КБ Тимур Асанов. По его словам, во время перерыва лучше лечь на ровную твердую поверхность.

Россиянам раскрыли, как избежать травм спины во время дачных работ
© РИА Новости
Не таскайте тяжести в одиночку. Не ставьте трудовых рекордов, устраивайте отдых каждые полчаса. Лучше всего лечь на спину на ровную твердую поверхность — это позволит мышцам расслабиться и предотвратит спазм. Если при работе нужно низко наклоняться, лучше встать на четвереньки. В таком положении позвоночник сохраняет естественные изгибы и нагрузка распределяется равномерно, — подчеркнул Асанов.

Медик напомнил: ни в коем случае нельзя поднимать тяжести рывком, носить грузы в одной руке, лучше равномерно распределить их в обеих. Асанов отметил: нельзя долго находиться в одном положении.

Старайтесь чаще менять позу, чередовать стоячую и сидячую работы с подвижной, — подытожил Асанов.

Ранее спортивный тренер Мария Волынкина рассказала, что упражнения «лодочка», «дохлая рыба», «супермен», «кошка», «ягодичный мостик» и «планка» укрепляют мышцы спины. По ее словам, при их выполнении важно следить за правильной техникой, в частности не заламывать шею.

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