Глава комитета ветеринарии Москвы: чипирование домашних животных безопасно

По словам Алексея Сауткина, вокруг этой процедуры ходит много слухов и есть много мифов.

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«О том, что сядут батарейки, что чип сломается и уйдёт в тело питомца. В чипе нет батареек от слова «совсем», а срок годности микросхемы намного превышает срок жизни животных. Перед установкой врач обязательно проверяет изделие, сканирует специальным устройством. Если чип исправен, он вводится животному, и питомец получает 15-значный номер, который затем заносится в базу»,— сказал Сауткин в интервью ТАСС.

Специалист отметил, что чипирование может уберечь питомца от многих неприятностей. Например, в случае потери животное в клинике могут просканировать и по чипу определить, кому оно принадлежит.

Сообщается, что ежегодно в московских ветклиниках чипируется более шести тысяч питомцев. В основном, это собаки и кошки, но также встречались еноты, сурикаты, игуаны и хорьки.