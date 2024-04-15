Какие растения и грибы запрещено выращивать в России

В России действует законодательство, ограничивающее выращивание некоторых видов растений и грибов на садовых и дачных участках. URA.RU подробно о них рассказывает.

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Какие растения нельзя выращивать

Роскачество обращает внимание граждан на уголовную и административную ответственность за культивацию определенных видов растений.

«Уголовная ответственность наступает за выращивание определенного количества растений, конкретное на каждый вид можно проверить в постановлении», — сообщают в ведомстве, предостерегая от посадки таких растений вообще.

В материале Роскачества подчеркивается, что особые вопросы возникают в связи с выращиванием мака. Однако запрещены к культивации только определенные его разновидности: мак снотворный (растение вида Papaver somniferum L) и другие виды мака рода Papaver.

«Остальные сорта можно смело выращивать в декоративных или кулинарных целях», — уточняют эксперты.

Какие грибы запрещено выращивать

В России введен запрет на выращивание грибов, содержащих псилоцибин и псилоцин. «Нельзя выращивать грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин», — уточнили в Роскачестве, отмечая растущую популярность домашних грибниц.

В пресс-службе Роскачества также сообщили, что культивирование от 20 плодовых тел считается крупным размером, а от 200 — особо крупным. Несмотря на опасность мухоморов для здоровья, они не входят в список запрещенных к выращиванию грибов.

За нарушение закона предусмотрены серьезные меры наказания.

«За выращивание и культивирование растений и грибов с псилоцибином и псилоцином положены различные наказания», — сообщает Роскачество, уточняя, что за крупный размер возможен штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет, а за особо крупный размер — до восьми лет лишения свободы.

Незаконное культивирование в меньших размерах может повлечь административную ответственность с соответствующими штрафами или арестом.