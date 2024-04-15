Что нужно сделать перед посадкой рассады

Перед посадкой рассаду необходимо закалять и вынести ее на открытую лоджию, где достаточно солнца и свежего воздуха, рассказала NEWS.ru агроном и садовод Октябрина Ганичкина. По ее словам, важно помнить, что рассада не должна пересохнуть. Если день солнечный, то не нее нужно набросить тонкий укрывной материал.

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Закаляйте рассаду, но помните, чтобы на балконе она не пересохла. Первые дни если выносите рассаду, если день солнечный, то на рассаду нужно набросить белый тонкий укрывной материал хотя бы на сутки, — сказала Ганичкина.

Она отметила, что в подготовленной теплице уже можно сеять огурцы партенокарпические без пустоцвета. То же самое касается огурцов сортов «маша» и «мавинга».

Ранее Ганичкина рассказала, что с приходом весны всем садоводам необходимо подготовить теплицу к дачному сезону, продезинфицировать помещение от вредителей и поменять пленку. Она посоветовала использовать раствор карбофоса, который не вредит человеку и уничтожает паутинного клеща. Как отметила садовод, если земле больше трех лет, лучшее ее полностью заменить. Однако если она лежит второй год, лучше убрать сверху 5 см, перекопать и сверху добавить 10 см свежей, хорошей и готовой земли для растений, томатов и огурцов.