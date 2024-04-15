Кинолог рассказал об опасности аденовируса для собак

С наступлением весны сезонные заболевания обостряются не только у людей, но и у животных. Одна из опасностей, которая подстерегает четвероногих, - аденовирус собак, или так называемый кашель питомника, рассказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

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«Аденовирус у собак - это достаточно распространенное заболевание. Это достаточно проблемное заболевание, особенно для питомников. Когда заболевает один щенок - болеют все, и это большая проблема. Чтобы щенок не заболел, лучше делать прививку от аденовируса, она защищает», - рассказал Уражевский.

В первую очередь вирус опасен для молодых собак. В группе риска также возрастные и ослабленные животные. Подхватить недуг можно на прогулке или при общении с больным животным. Симптоматику аденовируса ни с чем не спутать, отметил эксперт.

«Это невозможно перепутать или не заметить. У животных слизь из носа, кашель - достаточно частые позывы», - уточнил Уражевский.

Особого эффекта лечение от аденовируса не дает, собака будет болеть около месяца, добавил он. В этот период необходимо устроить дома карантин. Животное не должно общаться с другими собаками, принимать участие в выставках. В комнате не должно быть холодно, от проветривания тоже лучше отказаться. В отдельных случаях стоит обратиться за консультацией к ветеринару, который назначит поддерживающие препараты.