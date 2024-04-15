Семь нюансов, которые нужно учесть при покупке мебели

Для большинства мебель остается серьезной покупкой, поэтому подойти к выбору обновки нужно со всей ответственностью.

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Учтите следующие семь нюансов, чтобы не допустить досадных ошибок.

Определите нужный размер вплоть до сантиметра

Не верьте своим глазам и обязательно измерьте комнату перед покупкой. Казалось бы, этот совет очевиден, но о нем легко забыть, например, когда вы выбираете новый диван для просторной гостиной. Допустим, вы уверены, что он поместится в комнату, но это еще не значит, что будет при этом хорошо смотреться. Если место позволяет, определитесь с минимальным и максимальным размером заранее. А в идеале лучше изобразить точную схему помещения и будущей мебели в правильном масштабе с помощью специальных сервисов или на бумаге.

Не покупайте онлайн не глядя

В наше время купить онлайн можно даже машину и квартиру. Так что и мебель, само собой, предлагают многие интернет-ресурсы. Чтобы не купить кота в мешке, обязательно посетите шоурум производителя, а в безвыходной ситуации тщательно изучите отзывы с фото или попросите прислать видеообзор товара.

Студийная съемка позволяет продавцу показать товар в лучшем виде и при этом не соврать. Увы, реальность может вас сильно разочаровать, а возврат мебели — непростая задача. Обязательно изучите все условия и их юридический вес — некоторые магазины продают мебель под заказ, в таком случае покупку могут доставить гораздо позже, чем вы могли себе представить.

Учитывайте ваш образ жизни

Важно, чтобы мебель была эстетичной и радовала глаз, но все же это не основная ее функция. Между двумя симпатичными вам вариантами отдавайте приоритет функциональной модели.

Например, белый диван может выглядеть очень эффектно, но для семьи с тремя маленькими детьми и собакой станет настоящей головной болью и быстро потеряет «товарный» вид. Проблемой может оказаться не только маркая обивка — так, если вы часто оставляете на ночь гостей, будет разумно выбрать модель, которая предполагает возможность сна. Фигурная спинка в таком случае будет ошибкой.

Обратите внимание на форму

Вряд ли можно назвать хорошим решением установку изогнутого дивана у плоской стены. Или приобретение углового дивана с плавным закруглением. Возможно, в салоне мебели все это смотрелось весьма симпатично, но вы точно не скажете себе «спасибо» за «мертвый» угол со скопищем пыли, до которого проблематично дотянуться.

Мысленно проиграйте все сценарии использования

Помните, что мебель нужна не для того, чтобы заполнить пустое пространство. Планируя покупку, задумайтесь над тем, как будете использовать помещение и какими вещами вам в доме пока заняться негде. Составьте список всех возможных сценариев, чтобы принять оптимальное решение при зонировании. Например, если вам нужно дополнительное рабочее место, логичнее отделить его от основного пространства спальни. Так, кто-то может лечь спать, а кто-то — работать, не мешая друг другу.

Предусмотрите возможность доставки

Увы, мебель не способна перемещаться сквозь стены. И этот факт приводит к одной из самых досадных ошибок. Даже идеальная по всем параметрам мебель может быть неподходящей из-за возможностей доставки. Заранее просчитайте, сможет ли желанный предмет интерьера попасть в ваш дом без необходимости ломать стены — особенно это касается неразборных предметов интерьера. Едва ли вы готовы пойти на такую жертву из-за того, что покупка категорически не проходит в дверной проем (а иногда и в окно).

Не забывайте про электрику

Накладные розетки могут разрушить ваши планы. В таком случае шкаф, например, не будет прилегать к стене или придется испортить мебель кустарным вырезом, чтобы «подружить» его с электрикой. Особенно обидно так ошибиться в квартире со свежим ремонтом и новой мебелью. Если вносить изменения в схему электропроводки слишком поздно, хотя бы не усугубляйте ситуацию мебелью и опасными тройниками и удлинителями.