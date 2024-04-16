Воспитание кошки: как приучить котенка к лотку

Использование туалетного лотка для кошек - это почти естественный инстинкт, хотя некоторым представителям кошачьих может потребоваться небольшой толчок, чтобы понять, как это работает. Дадим простую инструкцию, как приучить котенка к лотку.

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Идеальный лоток

Выберите идеальный лоток. Здесь мы говорим не о красивом внешнем виде и стильности, а о функциональности. Бесполезно иметь красивый лоток, если питомец не сможет правильно его использовать. Лоток должен быть неглубоким с легким доступом.

Размер имеет значение. Если вы не собираетесь впоследствии покупать новый лоток, лучше сразу приобрести лоток побольше, чтобы ваш питомец смог пользоваться им на всех этапах жизни. Лоток должен быть достаточно большим, чтобы кошка могла ворочаться и копаться в нем. Это очень важно. Тип наполнителя. Как только вы найдете идеальный лоток, выберите подходящий наполнитель. В продаже представлено большое разнообразие наполнителей, в том числе минеральный, древесный, кукурузный, силикагельный.

Желательно выбирать наполнитель без пыли, чтобы у котенка не было негативных ощущений при вдыхании, комочков и без запаха. Выбор должен исходить из ваших предпочтений и от предпочтений вашего питомца. Начинать приучение к туалетному лотку лучше с прессованных древесных опилок, которые далее вы сможете заменить тем типом наполнителя, который захотите.

При выборе подходящего наполнителя стоит учитывать и небольшие недостатки каждого из них. К примеру, минеральный наполнитель может комковаться, и его не рекомендуется применять для приучения к лотку котят, поскольку комочки он, вероятнее всего, захочет попробовать "на зуб", а это чревато серьезным запором. У кукурузного наполнителя недостаток заключается в том, что он мелкий, и его частички могут оставаться на лапках кошки, а затем оказаться в разных уголках нашего дома. При остановке выбора на силикагельном наполнителе стоит обратить внимание на то, что он громко шуршит в момент закапывания. Этот фактор может отпугнуть от лотка котенка, да и вас этот звук может раздражать.

Желательно, чтобы наполнитель не издавал никаких запахов, ведь яркий запах может также не понравиться питомцу.

Также советуем отдавать предпочтение наполнителям, который вы легко сможете купить в любом зоомагазине. Почему? Если вдруг вашего наполнителя не окажется на прилавке, ваш питомец может не принять другой наполнитель и вовсе перестанет пользоваться туалетным лотком. Остановить выбор нужно на том типе наполнителя, который предпочтет кошка.

Комфортное место

При принятии решения о том, где разместить "туалет" для котенка, желательно делать это в легкодоступных местах, но вдали от кухни, его места для отдыха и от мисок с едой и водой. Это место не должно быть проходным и тихим, чтобы котенок чувствовал себя там в безопасности.

Старайтесь не перемещать туалетный лоток. Изменение местоположения нарушает его привычный расклад, что вызовет у питомца замешательство и стресс.

Регулярная чистка лотка

Ежедневно удаляйте остатки использованного наполнителя, докладывая на его место новый, полностью заменять наполнитель нужно раз в неделю. Мойте лоток с помощью воды и нейтрального мыла, поскольку кошки чувствительны к запахам.

В момент, когда котенок только привыкает к туалетному лотку, оставляйте в нем немного использованного наполнителя, чтобы малыш не забывал, для чего лоток нужен.

Как приучить котенка к туалетному лотку

Пришло время научить котенка пользоваться туалетным лотком.

Посадите котенка в лоток и предложите покопаться в нем (покажите, как это делается, просто скребя наполнитель пальцем).

В течение первых нескольких дней не забывайте садить его в лоток утром, после еды и игр, чтобы он понял, что это подходящее место для его нужд.

Если вы заметили, что котенок начинает копать диван, пол и т.д., суетиться и приседать в неположенном месте, немедленно отнесите котенка к туалетному лотку, так как это признак того, что ему нужно помочиться или испражниться.

Когда он все сделает правильно, обязательно похвалите его и погладьте, возможно, даже дайте вкусняшку.

Вполне возможно, что ваш котенок не сразу поймет, для чего нужен туалетный лоток и не станет использовать его по назначению. Также можно использовать хитрый прием для приучения котенка к туалетному лотку: просто активно поиграйте с ним возле лотка, ведь после игр котята также хотят в туалет, который как раз окажется рядом. В любом случае, владельцу юного представителя кошачьих нужно набраться терпения, ведь одни котята моментально схватывают информацию, и делают то, что от них хотят, а другие не смогут сразу сориентироваться. Время, ваше терпение и никаких криков и наказаний.

Если кошка продолжает искать место для туалета в альтернативных местах

Некоторые кошки, вне зависимости от возраста, "забывают", что в туалет нужно ходить в лоток, и мы начинаем встречать неприятные лужи по всей квартире. Почему такое происходит? На такое поведение кошки вполне может быть логичная причина. Вот некоторые из них:

Лоток стал кошке мал;

Новый наполнитель, который кошке не нравится;

Грязный лоток, а кошки - очень чистоплотные животные;

Острый запах от туалетного лотка (от наполнителя, от самого лотка после мытья и т.д.);

Лоток стоит в шумном, проходном месте, где питомец не чувствует себя в безопасности.

Также следует иметь в виду, что если в вашем доме живет больше одной кошки, у каждой из них должен быть свой лоток, и плюс еще один - запасной (например, три кошки - четыре лотка). То есть туалетных лотков должно быть всегда на один больше, чем количество обитаемых дома питомцев.

Если все причины исправлены, а проблема не исчезает, запишитесь на прием к ветеринару и проверьте, нет ли у кошки каких-либо проблем, которые могут затруднить обучение пользованию туалетным лотком.