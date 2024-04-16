Грумер Ведерникова: плохой уход за шерстью питомцев весной приведет к дерматиту

Плохой уход за шерстью домашнего любимца весной грозит дерматитом и выпадением волос, а также инфекциями, предупредила грумер Екатерина Ведерникова. В беседе с «Москвой 24» специалист отметила, что после зимы в шерсти питомцев остаются грязь и реагенты. На фоне этого могут завестись паразиты.

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"У животных могут возникнуть и различные дерматологические заболевания: от себорейного дерматита и выпадения волос (алопеции) до поражения стафилококковой инфекцией или грибком рода малассезия," — пояснила грумер.

Весной у питомцев начинается период линьки. Выпадение шерсти может вызывать зуд и дискомфорт. По словам Ведерниковой, не все хозяева могут самостоятельно справиться со всеми необходимыми процедурами, особенно если у домашнего любимца длинная или густая шерсть. Она также напомнила об экспресс-линьке, которая включает в себя удаление отмерших волос, мытье, интенсивное вычесывание и сушку феном. Данная процедура также помогает избавиться от проблемы разбросанных по всей квартире волос животного.

Кинолог Владимир Голубев ранее рассказал, что можно научиться самостоятельно мыть, вычесывать колтуны и стричь собаке когти, чтобы сэкономить на стрижке питомца. При этом стрижку шерсти лучше доверить профессионалам.