Семь необычных однолетников, цветущих все лето

Как проще всего изменить цветник, если не хочется расставаться с растущими в нем многолетниками? Конечно, использовать однолетние цветы. Но не те, что уже стали завсегдатаями вашего сада, а необычные, с которыми облик вашей клумбы как по волшебству преобразится до неузнаваемости.

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Выбор однолетников сегодня огромен: среди них есть и похожие на уже узнаваемые, популярные виды, но встречаются абсолютно незнакомые. Вот о нескольких ярких представителях последней категории мы и поговорим: узнаем их точные названия, правила посева и ухода для пышного и долгого цветения, чтобы прекрасные незнакомцы нас не разочаровали.

1. Арктотис пышный

Арктотис пышный, или венидиум пышный (Arctotis fastuosa, syn. Venidium fastuosum), родом из Южной Африки. Это представитель семейства Астровые (Asteraceae). Зимостойкость (согласно данным USDA) соответствует зонам 9a-11.

Это многолетник, часто выращиваемый как однолетник, высотой 30-60 см и шириной до 30 см. Листья длиной до 12 см, светло-зеленые, глубоко рассеченные по краям. Соцветия-корзинки диаметром до 10 см, с чисто-белыми или ярко-желтыми язычковыми цветками (у некоторых сортов в основании коричневое или фиолетовое пятно), расположенными по краю в 2-3 ряда. Темно-коричневый центр — из мелких трубчатых цветков. Период цветения порадует любого садовода: к примеру, в средней полосе России он начинается с конца июля и длится до середины сентября.

Один из самых популярных декоративных сортов арктотиса пышного — 'Zula Prince'. Насыщенно-серебристо-белые листья красиво сочетаются с кремово-желтыми (при роспуске) цветочными корзинками; язычковые цветки белые с маленьким черным треугольником у оранжевого основания.

Выращивание, уход, размножение

Выращивают аркотис через рассаду (посев — в начале апреля) — или сразу в открытый грунт в мае. Всходы появляются через 8-12 дней. Закаленную рассаду высаживают в миксбордер в конце мая, придерживаясь расстояния между растениями 20-25 см. Арктотис пышный светолюбив, засухоустойчив. Холодостоек — переносит непродолжительные слабые заморозки. Хорош в цветниках различных стилей, в группах, рабатках. Пригоден для срезки.

2. Краспедия шаровидная

Краспедия шаровидная (Craspedia globosa, сейчас ее приоритетное название Pycnosorus globosus) родом из Австралии. Это представительница семейства Астровые (Asteraceae). Зимостойкость (согласно данным USDA) соответствует зонам 9-11. Это растение иногда называют «барабанные палочки».

Травянистый многолетник, обычно выращиваемый как однолетник, высотой 60-90 см. Стебли прямые, безлистные. Листья длиной до 30 см, розеточные, серебристо-серые, опушенные. Соцветия шаровидные, плотные, желтые, диаметром до 3 см. Цветет в августе-сентябре.

Выращивание, уход, размножение

Семена на рассаду высевают в феврале. Емкости с посевами содержат в теплом светлом месте. Закаленную рассаду высаживают в открытый грунт в мае, придерживаясь расстояния между растениями 25-30 см. Краспедия шаровидная толерантна к большинству почв при условии небольшой влажности; устойчива к засухе, приморским посадкам. Несмотря на некоторую засухоустойчивость, полив в начале посадки и в жаркое сухое лето обязателен. Наиболее эффектное цветение получается при подкормках через 2 недели 3-4 раза за сезон.

Оригинальные соцветия-шарики краспедии прекрасно смотрятся в рокариях, очаровательны в различных цветниках теплой гаммы. Кроме того, она привлекательна для пчел и бабочек, хороша для срезки и как сухоцвет.

3. Куфея огненно-красная

Куфея огненно-красная (Cuphea ignea) родом из Мексики. Это представительница семейства Дербенниковые (Lythraceae). Зимостойкость (согласно данным USDA) соответствует зонам 10a-11.

Раскидистый однолетник высотой 30-75 см и шириной 30-90 см. Стебли ветвятся от основания и прижимаются к земле; основания могут одревесневать. Листья длиной 3-8 см, темно-зеленые, блестящие. Цветки трубчатые, ярко-красные, концы черные с белой каймой, длиной 2-3 см. Цветет с конца июня — начала июля и до заморозков. Англичане называют ее «цветок-сигара». Любителям пестролистных растений наверняка приглянется

куфея огненно-красная сорта 'Variegata' с кремовыми и желто-зелеными пятнами на листовых пластинах.

Выращивание, уход, размножение

Семена на рассаду высевают в начале апреля (на юге — можно сразу в открытый грунт). Всходы появляются через 7-10 дней. Закаленную рассаду высаживают в открытый грунт в конце мая, когда минует угроза возвратных заморозков. Придерживаются между растениями расстояния 30-35 см.

Это светолюбивое, засухоустойчивое и очень теплолюбивое растение, которое ценится за эффектные цветки, похожие на тлеющие сигареты. Куфея огненно-красная совершенно не переносит низких температур воздуха, поэтому ее лучше сажать на некоторой высоте от земли или в защищенном от ветров месте. Рекомендуется для бордюров, рабаток, миксбордеров.

4. Нолана странная

Нолана странная (Nolana paradoxa) родом из Чили. Это представительница семейства Пасленовые (Solanaceae). Зимостойкость (согласно данным USDA) соответствует зонам 9a-11.

Почвопокровное волосисто-опушенное растение высотой 20-25 см и шириной до 60 см. Многолетнее — но чаще его выращивают как однолетник. Очень ветвистое. Листья длиной 5 см, в прикорневой розетке — ланцетные, на стеблях — овальные или эллиптические. Цветки воронковидные, крупные, диаметром 5-9 см, на длинных цветоножках; голубые, иногда пурпурные, пурпурно-голубые с желтым или белым зевом. Цветет со второй половины июня до конца сентября.

Выращивание, уход, размножение

Семена на рассаду высевают в начале апреля. Всходы при температуре +13…+15℃ появляются через 7-8 дней. Закаленную рассаду высаживают в открытый грунт в конце мая, когда минует угроза возвратных заморозков. Между растениями оставляют расстояние около 30-35 см. Более пышное цветение получается на двух-трехразовых подкормках полным

минеральным удобрением.

Нолана странная неприхотлива, засухоустойчива и теплолюбива. Лучше развивается и цветет на солнечных местах, но может расти и в небольшой полутени. Хороша на переднем плане миксбордеров холодной гаммы, красиво смотрится в рокариях — и как ампельное растение в подвесных корзинах.

5. Ксерантемум однолетний

Ксерантемум однолетний (Xeranthemum annuum) родом из Юго-Восточной Европы, где в природе распространен до Кавказа, Ирана. Это представитель семейства Астровые (Asteraceae). Зимостойкость (согласно данным USDA) соответствует зонам 3-11.

Однолетник высотой 25-75 см и шириной 45 см со слаборазвитым стержневым корнем. Стебель одиночный, разветвленный, серебристо-беловатый от прижатых волосков. Листья длиной 2-6 см, очередные, почти сидячие, линейно-эллиптические, серебристо-зеленые.

Соцветия — одиночные простые и махровые корзинки диаметром до 5 см на верхушке стебля; обертка состоит из пленчатых листочков, внутренние — розово-фиолетовые, розовые, пурпурные, лиловые, белые. Краевые цветки — бесплодные, срединные — плодущие. Плоды — семянки с хохолком. Цветет и плодоносит в июне-сентябре. У ксерантемума однолетнего есть очень нежный

декоративный сорт с белыми соцветиями — 'Snow Lady'.

Выращивание, уход, размножение

На рассаду сеют в начале апреля — или сразу в открытый грунт в мае. При температуре +16…+18℃ всходы появляются на 7-10-й день. Рассаду высаживают, оставляя между растениями по 20-25 см. Поливы нужны в начале роста и в засушливые периоды жаркого лета. Чтобы получить более пышное цветение, до его начала проводят 1-2 подкормки полным минеральным удобрением.

Ксерантемум однолетний неприхотлив, засухоустойчив, холодостоек, светолюбив; предпочитает легкие плодородные почвы. Пригоден для

миксбордеров

и для букетов-сухоцветов.

6. Малопа трехраздельная

Малопа трехраздельная (Malope trifida) родом из Западного Средиземноморья. Это представительница семейства Мальвовые (Malvaceae). Зимостойкость (согласно данным USDA) соответствует зонам 5a-11.

Однолетнее растение высотой до 90 см и шириной 23 см. Стебли прямостоячие, ветвистые. Листья трех-пятилопастные, овальные, зубчатые, длиной до 10 см. Цветки диаметром 5-8 см на длинных тонких цветоножках, одиночные, воронковидные, от светлых до темно-пурпурно-красных с темно-пурпурными жилками. Продолжительность цветения — 70-90 дней, с начала июля до поздних осенних заморозков.

Чаще всего садоводы отдают предпочтение следующим

декоративным сортам малопы трехраздельной. 'Rosea'. Цветки розово-красные, диаметром 5 см.'Vulcan'. Цветки пурпурно-розовые, диаметром до 8 см.'White Queen'. Цветки чисто-белые, диаметром 5 см.

Выращивание, уход, размножение

Сеют в открытый грунт весной. Лучше — гнездами по 2-4 семени в каждом, располагая их на расстоянии 30-35 см друг от друга. Всходы при температуре +13…+18℃ появляются через 9-12 дней. Поливы нужны только молодым растениям. Обильное цветение наблюдается при 2-3 подкормках полным минеральным удобрением.

Малопа трехраздельная светолюбива, холодостойка и засухоустойчива. Любит богатые почвы с достаточным увлажнением. Хороша в группах на газоне; используют для декорирования изгородей, срезки.

7. Малькольмия приморская

Малькольмия приморская (Malcolmia maritima) родом из Средиземноморья. Это представительница семейства Капустные (Brassicaceae). Зимостойкость (согласно данным USDA) соответствует зонам 3-9.

Однолетник высотой 20-40 см и шириной 10-15 см. Стебли сильно ветвистые от самого основания. Листья длиной до 5 см, от овальных до эллиптических, серо-зеленые, опушенные. Цветки мелкие, диаметром до 1 см, белые, розовые, сиреневые, красные, пурпурные, очень душистые, собраны в колосовидные соцветия. Продолжительность цветения — 70-90 дней, с начала июля и до поздних осенних заморозков.

В контейнерном садоводстве и как почвопокровное растение весьма востребован миниатюрный (высотой 10-20 см)

декоративный сорт малькольмии приморской — 'Spring Spakle'.

Выращивание, уход, размножение

Семена высевают рано весной в открытый грунт гнездами по 2-3 шт., придерживаясь расстояния между растениями 15-20 см. Всходы появляются на 8-10-е сутки. Малькольмия приморская холодостойка, засухоустойчива и светолюбива. К почвам не требовательна, но плохо развивается и цветет на сырых и холодных грунтах.

Хороша в миксбордерах, пестрых рабатках. Превосходно растет и цветет в подвесных корзинах, кашпо.