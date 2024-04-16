Эксперт объяснил, как правильно загружать белье в стиральную машину

Как перегрузка, так и недогрузка стиральной машины вредит работе устройства. Вот к чему это может привести.

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Производители всегда указывают максимальный вес загрузки. И это масса именно сухого белья. Но важно помнить, что на самом деле мощность двигателя стиральной машины не зависит от этого. То есть на моделях с загрузкой 4, 6 и 7 кг могут быть установлены одинаковые серии подшипников.

Из последствий перегрузки стиральной машины выделяют: разводы на одежде, разрушение подшипников вала, перегрев двигателя, пробой обмоток.

Слишком мало белья в стиральной машине — это тоже плохо. Если производителем не указан минимальный вес, то кладите в устройство не менее 1,5 кг сухой одежды.

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Недогрузка может привести к повышенной вибрации стиральной машины, ослаблению электрических контактов, крепления узлов и механизмов, ускорению износа демпферов и пружин бака, нарушению симметрии барабана и его повреждению.

Хлопчатобумажные вещи закладывайте в машинку в соотношении 1:1. То есть если максимальный вес — 5 кг, то кладите не более 5 кг такой одежды.

Лёгкую и объёмную синтетику нужно загружать на 50% от максимального разрешённого показателя, шерсть — на 30%.

В режиме быстрой стирки необходимо наполнять барабан на 30%, при деликатной стирке — на 50% от максимального значения веса.