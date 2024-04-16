Ветеринары назвали десять растений на улице, которые могут погубить кошку

Ветеринары составили список опасных уличных растений для кошек. В нем оказались 10 позиций, среди которых — нарциссы, грибы, глициния, молочай, лимонная трава, английский плющ, пасленовые, наперстянка, гладиолусы и тюльпаны, пишет издание «Доброврач».

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По словам экспертов, нарциссы могут вызвать отравление у четвероногих, грибы имеют разный уровень токсичности, глициния вызывает различные проблемы — от обезвоживания до сбоев в нервной системе кошки. Также молочай вызывает нарушения сердечного ритма, а лимонная трава может провоцировать расстройство желудочно-кишечного тракта, английский плющ ядовит из-за хедерагенина и полиацетилена, пасленовые опасны из-за содержания ядов, наперстянка содержит сердечный гликозид, гладиолусы и тюльпаны могут вызвать раздражение и другие проблемы у кошек.

Если у кота появились тревожные симптомы после контакта с этими растениями, нужно обратиться к ветеринару. У питомца могут проявляться симптомы в виде слюнотечения, затруднения с дыханием, слабости, рвоты, судорог и другие, — говорится в сообщении.

Также ветеринар дал совет о том, как можно отучить кошку есть цветы. Для этого у животного должно быть много развлечений — от домиков и когтеточек до игрушек. Важно убедиться, что животное ест качественную пищу и не голодает, ест кошачью траву и полезную ей зелень. Можно опрыскать цветы слабым раствором уксуса и воды, тогда это отпугнет животное. Помогает и закапывание в почву кожуры цитрусовых.

Ранее стало известно, что питомцы теперь могут путешествовать на рейсах авиакомпаний «Аэрофлота» и «России» с хозяевами, занимая соседнее пассажирское кресло на постоянной основе. Сервис был успешно протестирован и введен для пассажиров.