Как удалить стойкие пятна с белой одежды

Блогерша Тейлор Такер, более известная в соцсетях по никнейму @taybrett, нашла эффективное средство для удаления стойких пятен с белой одежды. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, которая насчитывает 45,5 тысячи подписчиков.

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Так, она рассказала, что использует смесь из перекиси водорода и мыло для мытья посуды. В размещенном видео инфлюэнсерша залила в пластиковый разбрызгиватель данные компоненты, перемешала их и распылила на белую рубашку своего сына, которую он испачкал соусом. После этого она поместила ее в стиральную машину и по завершении цикла продемонстрировала результат. На размещенных кадрах видно, что с ткани рубашки пятно исчезло.

Подписчики удивились лайфхаку девушки, о чем принялись писать в комментариях под роликом.

«Я использую это средство уже много лет. Это действительно потрясающе», «Еще пищевая сода хорошо удаляет жир и масляные пятна», «Это средство отлично работает с пятнами от красного вина», «Прекрасно удаляет пятна с ковра. Спасибо!» — писали они.

Ранее модная блогерша Джессика Олдфилд раскрыла главные ошибки в стирке джинсов. Так, в первую очередь инфлюэнсерша призвала не подвергать данный предмет гардероба частой чистке.