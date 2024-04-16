Как и когда сажать яблони: пошаговая инструкция по посадке саженцев

Согласно ВЦИОМ, 70 процентов российских дачников выращивают на участках овощи, зелень и фрукты. Одни из самых распространенных плодовых деревьев — яблони — довольно неприхотливые в уходе, к тому же они приносят большой урожай и потому пользуются популярностью у садоводов.

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«Лента.ру» рассказывает, когда лучше всего сажать яблони, как выбрать подходящий сорт, подготовить почву и ухаживать за деревом.

Основные характеристики яблони

Яблоня относится к роду многолетних листопадных деревьев и кустарников семейства розовые. Родиной этого растения считается Центральная Азия, а на Руси первый яблоневый сад посадили в середине XI века при Киево-Печерском монастыре.

На сегодняшний день России растет более 300 сортов яблонь: их можно встретить почти на всей территории страны.

Яблоки — полезные фрукты, в которых содержатся различные витамины, в том числе А, С и витамины группы B. Кроме того, в них много полезных веществ, например, калий, кальций, магний и бета-каротин.

Когда сажать яблони

Высаживать яблони лучше весной и осенью, потому что в это время процессы жизнедеятельности растений замедленны и саженцы приживаются проще.

Когда сажать яблони весной

Весной высадка яблонь имеет ряд преимуществ. Например, в этот период можно контролировать вегетацию растения и предупреждать развитие болезней. Кроме того, потепление в этот период прогревает почву, что положительно влияет на корневую систему, позволяя ей сформироваться до наступления холодов.

В центральных и северных районах страны яблони принято сажать в конце апреля — начале мая, сразу после полного оттаивания почвы после зимы. А в южных — с начала до конца марта.

Важно, чтобы при высадке яблонь почва была достаточно теплой. Проверить это можно с помощью обычной лопаты: если она входит в землю без сопротивления, яблони можно сажать. Если же полотно гнется, значит, грунт оттаял недостаточно. В таком случае лучше еще немного подождать, иначе саженцы могут замерзнуть.

Сажать яблони лучше вечером, так как почва за день успевает лучше прогреться.

Когда сажать яблони осенью

Оптимальное время посадки яблонь в центральной части России осенью — первая половина октября. На юге яблони можно высаживать в открытый грунт до начала ноября. А в северных частях страны осенью деревья лучше не высаживать, так как молодняк может погибнуть из-за морозов.

Считается, что в этот период саженец лучше приживается и проще переносит стресс от посадки, а также требует меньше ухода.

Начинать высадку стоит после того, как на деревьях начнут опадать листья. Если сделать это раньше, корни саженцев могут плохо прижиться. Работы лучше выполнять в пасмурный и безветренный день. При этом важно успеть высадить растение вовремя, пока не началось похолодание. Оптимальная температура для роста и развития корневой системы — от +10 до +15 градусов.

Лунный календарь посадки яблонь

Часто при посадке яблонь садоводы ориентируется на лунный календарь.

Благоприятные дни для посадки яблонь весной:

апрель — 1, 2, З, 10, 11, 14, 15, 21, 22, 2З, 25, 29, З0;

май — 11, 12, 1З, 19, 20, 21, 22, 26, 27.

Благоприятные дни для посадки яблонь осенью:

октябрь — 4, 5, 6, 10, 11, 18, 19, 22, 2З, 29, З0, З1;

ноябрь — 6, 7, 14, 15, 19, 20, 26, 27, 28, 29, З0.

Как выбрать яблоню для посадки

При посадке яблонь необходимо не только ориентироваться на вкусовые предпочтения, но и учитывать особенности климата того или иного региона, чтобы дерево не увяло, а плоды выросли здоровыми.

Сорт яблонь

Все сорта в зависимости от времени созревания плодов делятся на три группы:

ранние (летние) сорта: плоды поспевают с июля до середины августа;

средние (осенние) сорта: яблоки созревают в конце августа — начале сентября;

поздние (зимние) сорта: урожай можно собирать в сентябре-октябре.

Сорта яблонь для средней полосы России

Средняя полоса России отличается умеренным климатом с плодородными землями, поэтому подходит для выращивания большинства сортов яблонь и позволяет стабильно получать высокий урожай.

Летние сорта: «Миасское», «Ред фри», «Санрайз», «Рижский голубок», «Вильямс прайд», «Розочка» Осенние сорта: «Персиянка», «Голден Делишес», «Воспитанница», «Райка», «Эра», «Подснежник», «Куйбышевское», «Либерти», «Мартовское», «Румянка свердловская», «Сласть алая», «Белорусский синап», «Белорусское малиновое», «Бельфлер башкирский» Зимние сорта: «Россиянка», «Соколовское», «Победитель»

Сорта яблонь для южной части России

На этой территории преобладает мягкий климат, который позволяет выращивать как морозоустойчивое, так и теплолюбивые яблони.

Летние сорта: «Миасское», «Хелена», «Подарок осени», «Ягодная», «Жар-птица», «Дарья», «Квинти», «Чебурашка», «Женева», «Красавица сада» Осенние сорта: «Персиянка», «Маньчжурская», «Черный принц», «Бребурн», «Кармелита», «Зеленка сочная», «Сахалинская Пендула», «Слава победителям» Зимние сорта: «Старк», «Северный синап», «Настенька»

Сорта яблонь для северной части России

Эта территория отличается довольно суровым климатом — выращивать там можно только стойкие сорта яблоневых деревьев, которые могут выдержать морозы до минус 40 градусов.

Летние сорта: «Миасское», «Хелена», «Подарок осени», «Аркад», «Ягодная», «Чебурашка», «Русская красавица», «Винное» Осенние сорта: «Персиянка», «Воспитанница», «Подснежник», «Спартак», «Ренет Черненко», «Кармелита», «Сахалинская Пендула», «Осеннее полосатое», «Первоуральская», «Анис пурпуровый», «Яблочный спас», «Алеся», «Краса Свердловска» Зимние сорта: «Северный синап», «Настенька»

Тип яблонь

В зависимости от высоты дерева и глубины, на которую уходят его корни, яблони делятся на три типа.

Сильнорослые — вырастают до 7-8 метров в высоту и имеют мощные корни, которые уходят глубоко в землю. Такие деревья лучше сажать на участках, где грунтовые воды находятся на глубине 3 метра или более. Полукарликовые — такие яблони вырастают до 4-5 метров и пускают корни не так глубоко, как сильнорослые яблони. Их лучше сажать на участках с грунтовыми водами на глубине 2-2,5 метра. Карликовые — это самые низкие плодовые деревья, они не вырастают выше 2,5 метра. Отлично подойдут для участков с грунтовыми водами недалеко от поверхности.

Как выбрать саженцы яблони для посадки

Не стоит брать растения у частных торговцев, которые часто продают их на обочинах дорог. Ведь так сильно увеличивается риск купить неподходящее для конкретного климата или слишком взрослое дерево. Лучше всего брать саженцы в специальных питомниках: там можно приобрести яблони, которые приспособлены к местному климату.

Перед покупкой растения необходимо проверить наличие этикетки с информацией о производителе, названии вида, сорта, типа и возраста.

Размер саженца

Не стоит брать крупные растения для посадки: правило «чем больше, тем лучше» в этом случае не работает. Наоборот, крупные саженцы, особенно с открытой корневой системой, тяжелее переносят стресс от пересадки.

Возраст яблони

Для весенней посадки саженцы нужно выбирать возрастом от одного до двух лет. Осенью можно сажать более взрослые растения: если вегетация почти полностью остановится, яблоня не погибнет во время пересадки.

Тип корневой системы

Саженцы с открытой корневой системой продаются без грунта и контейнеров, поэтому их легче транспортировать из магазина домой. Однако тонкие незащищенные корешки дерева приживаются гораздо дольше и даже при плюсовой погоде могут подмерзнуть.

Именно поэтому такие саженцы выбирают только для посадки в весенний период. При этом важно успеть посадить их в открытый грунт до того, как почки на ветвях начнут набухать.

Саженцы с закрытой корневой системой продаются в контейнерах с землей или с упакованным корнем. Такие растения больше подходят для посадки осенью так как более приспособлены к холодам и быстрее приживаются. Их можно высаживать даже после того, как на деревцах начали появляться листья — главное, потом хорошо полить.

Наличие прививки

На основании ствола (около 3 сантиметров выше корневой шейки) должно быть отчетливо видно место прививки. Это дает гарантию культурного сорта дерева. Древесина в этом месте также должна быть без повреждений, отслоений и трещин.

Что такое прививка и зачем она нужна? Прививка плодовых деревьев — это способ размножения деревьев и кустарников, приживание черенков одного сорта на другой. В результате этой процедуры получается сортовое растение с определенными характеристиками.

Внешний вид

Необходимо обратить внимание на внешний вид саженцев: они должны быть здоровы, без высохших побегов и корней, а также без видимых вредителей и болезней.

Сортовые саженцы обычно обрабатывают специальными веществами, из-за чего листвы на них может быть немного. Однако оставшиеся листья при этом должны быть зелеными и упругими.

После привоза саженца на участок его нужно сразу посадить

Подготовка к посадке

Выбор почвы

Яблоню можно высаживать в разных видах почвы. От того, какой вид грунта вы выберете, будет зависеть дальнейший процесс посадки саженцев.

Глинистая почва считается малопродородной, поэтому перед посадкой саженцев землю подготавливают за год. Для этого на один квадратный метр почвы засыпают 50 килограммов речного песка, 15 килограммов опилок, 0,5 килограмма гашеной извести, а также 15 килограммов торфа, компоста, навоза и гумуса.

Для улучшения почвы высаживают сидераты, которые перед цветением скашивают. Яму для яблони нужно будет сделать больше, а ее дно выложить ветками и камнями.

Песчаную почву, как и глинистую, подготавливают к посадочным работам за 12 месяцев: высыпают 50 килограммов глины, 15 килограммов гумуса, 0,5 килограмма извести, 40 граммов калия и 70 граммов суперфосфата из расчета на один квадратный метр.

Для улучшения грунта также высаживают сидераты, а на дно посадочной ямы укладывают илистый или глиняный дренаж.

Торфяная почва отличается небольшим количеством питательных веществ. Однако с пропуском воды и кислорода такой грунт справляется хорошо. Улучшить качество такой земли можно с помощью компоста, навоза и древесных опилок.

Также почву необходимо будет постоянно обрабатывать, в противном случае из-за избытка влаги нужно будет устанавливать дренажную систему.

Суглинок удобряют 15 килограммами компоста на один «квадрат». Также туда добавляют 40 граммов сульфата калия и 60 граммов суперфосфата.

Чернозем удобрять не нужно: достаточно лишь разрыхлить верхний слой почвы.

Солончаки не подходят для посадки яблонь

Выбор места для посадки саженцев

Яблони рекомендуется высаживать в хорошо освещенном и защищенном от сильного ветра месте на возвышенности, вдали от других крупных деревьев. Молодняк лучше не высаживать на место старых яблонь, так как там почти не остается полезных веществ. А вот в местах, где раньше росли вишни или сливы, яблони отлично приживутся.

Не подойдут и болотистые территории, а также низины, в которых скапливается вода после дождей и таяния снежного покрова. Также не стоит рассаживать яблони в разных частях сада, потому что иначе будет нарушено взаимное опыление деревьев, а полив и подкормка будут занимать больше времени.

Однако очень близко друг к другу деревья сажать тоже нельзя, чтобы их корни не забирали друг у друга питательные вещества, а кроны не переплетались.

Подготовка посадочной ямы

Выкопайте яму диаметром метр на метр и глубиной около 70 сантиметров. При этом верхний плодородный слой почвы отделите от остального грунта — позже он понадобится. В середину ямы установите колышек, который должен быть выше уровня земли на 30-40 сантиметров. Отложенный верхний слой земли перемешайте с не плодородным грунтом и отделите треть этой смеси. В нее добавьте 10 ложек древесной золы, три ведра навоза, стакан суперфосфата и четыре ложки калийной соли, перемешайте и засыпьте в яму. Сверху выложите оставшуюся неудобренную почву и обильно полейте. Как только земля осядет, досыпьте еще грунта. В зависимости от сезона посадки яму нужно готовить в разное время.

При посадке яблони осенью яму выкапывают минимум за 10-12 дней, а лучше — за месяц. Весной место готовят не менее чем за 7-10 дней до посадки

Как правильно посадить яблоню весной и осенью

Как посадить яблоню осенью

Сделайте в заранее выкопанной посадочной яме лунку и добавьте в нее небольшое количество чернозема, а затем — поместите саженец.

Корни нужно расправить вниз и засыпать так, чтобы корневая шейка была выше уровня земли на 5 сантиметров. Если корневая шейка будет немного выше или ниже уровня посадки, это ухудшит состояние саженца. Слишком низкая посадка растения будет способствовать образованию трещин на стволе и отмиранию корней. Глубокая посадка не даст дереву быстро расти. Утрамбовывать почву ногами не нужно: достаточно аккуратно примять ее руками или лопатой.

Привяжите дерево к заранее установленному колышку, а затем обильно полейте грунт тремя-четырьмя ведрами воды.

После этого досыпьте еще почвы — следите, чтобы корневая шейка была с ней на одном уровне или чуть выше.

Когда вода впитается, чтобы избежать испарения, в лунку можно добавить немного перегноя или торфяной крошки.

Перед приходом постоянных холодов посаженные яблони нужно укутать лапником или плотной бумагой. Такой способ убережет будущие деревья от переохлаждения, солнца вначале весны и животных.

Как посадить яблоню весной

Для посадки яблони весной яму можно сделать поменьше: диаметром 60-70 сантиметров и глубиной 70-80 сантиметров в зависимости от типа почвы. Корневую систему саженцев предварительно увлажните, оставив растение в глубокой емкости с водой на сутки. Это поможет защитить корни от пересыхания. После этого высадите дерево по такому же принципу, как и осенью. Отличие заключается только в том, что почву нужно поливать более обильно: до тех пор пока она не перестанет впитывать воду.

Как ухаживать за яблоней

Выращивание яблони после посадки состоит из нескольких основных этапов: обрезки, полива, опрыскивания и подкормки.

Обрезка

В течение первых пяти лет яблони обрезают для формирования кроны. Эта процедура позволит образовать на дереве правильно расположенные ярусы ветвей, с которых будет удобно собирать урожай.

Если дерево сажали весной, то в первый раз его обрезают сразу после посадки, а если осенью — то в ближайшую весну

Во время первой процедуры обрежьте верх саженца на высоте не более метра. Тогда нижние боковые ветви яблони не будут расти слишком высоко от земли. Важно снять верхушку так, чтобы не было пенька — для этого срезайте растение над почкой.

На следующий год у молодой яблони можно обрезать боковые ветви, чтобы образовать аккуратную крону. Для этого укоротите несколько боковых побегов так, чтобы на них осталось не менее трех почек. Следите, чтобы из верхней почки росла только одна ветка, ведь она будет формировать ствол. Если яблоня начнет разветвляться на макушке, уберите лишние побеги.

Еще через год можно формировать ярусы ветвей: расстояние между ними должно быть не менее 40 и не более 60 сантиметров. При этом каждый ярус должен содержать от двух до пяти крупных ветвей.

На четвертый год побеги можно укоротить на треть. При необходимости оттяните ветви вниз, чтобы сформировать более правильный скелет дерева.

С четвертого-пятого года жизни яблоня считается сформированной, поэтому цель обрезки меняется. С ее помощью растение избавляют от сухих, больных и неправильно растущих ветвей

Полив

Новые саженцы важно правильно поливать. Если осадков мало или вообще нет, важно увлажнять растение каждую неделю, особенно в первые два года после посадки.

Если по каким-то причинам проводить частый полив не удается, можно использовать мульчу — это покрытие, которым укрывают почву от пересыхания и защиты от сорняков. Мульчу из листьев, хвои или коры в этом случае укладывают пластом вокруг ствола, при этом не задевая его. Высота такой подстилки обычно около 5-7 сантиметров, радиус — до полуметра.

Опрыскивание

От мучнистой росы и бурой пятнистости растение опрыскивают трехпроцентным раствором бордоской жидкости или хлорокисью меди. От парши помогает слабый раствор марганцовки, от плодовой гнили — препарат с содержанием меди.

Избавить дерево от так называемой ржавчины помогут фунгициды, а от цитоспороза на ранних стадиях — побелка ствола. На более поздних стадиях заражения яблоню спасти не удастся. Черные точки, свидетельствующие о наличии черного рака у дерева, можно срезать ножом и обработать пораженный участок раствором железного купороса и садовым варом.

От вредителей

Вред яблоне могут нанести и насекомые. От яблоневой тли в этом случае помогает раствор древесной золы. С гусеницей-боярышницей, медяницей и цветоедом борются с помощью опрыскивания инсектицидами.

Повредить дерево могут и грызуны: от них ствол защищают специальным укрывным материалом

Подкормка

Подкормку яблони в первый раз нужно проводить с середины марта до середины апреля. Для этого добавьте в почву перегной, карбамид или аммиачную селитру.

Во время цветения дерева грунт можно удобрить навозной жижей, суперфосфатом и калием. Во время созревания плодов в качестве подкормки подойдут минеральные удобрения.

Осенью почве необходимо восполнить дефицит полезных веществ — для этого в землю можно добавить калийную соль, суперфосфаты и мочевину.

Полезные рекомендации

Удобрений не должно быть слишком много: излишнее количество минеральных веществ приведет к гибели полезных бактерий, которые как раз отвечают за усвоение удобрений деревьями. Привязывать саженец к колышку следует восьмеркой. Такой способ позволит меньше раскачивать дерево на ветру и не расколет его.