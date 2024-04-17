Как убрать плесень на стенах квартиры: самые эффективные средства

Почему в квартире появляется плесень

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Единственная причина появления плесени в квартире - это влажность. Из-за чего она возникает?

Неисправность или отсутствие вентиляции. Когда в холодное время года теплый воздух в помещении застаивается, на стенах и окнах образуется конденсат, что становится причиной образования плесени. Особенно это заметно в домах старого фонда, где стоят пластиковые окна - из-за их герметичности. Поэтому регулярно проверяйте работоспособность вентиляции, в случае неисправности - вызывайте мастера. Перед покупкой частного дома обязательно убедитесь, что там предусмотрена система циркуляции воздуха.

Утечка воды. Эта проблема характерна для ванной и кухни, где стоят холодильник, посудомоечная машина, стиральная машина, которые могут при неисправности давать протечки. Часто протечки подолгу остаются незамеченными, поскольку шланги обычно скрыты. И если утечки не обнаружить и не устранить быстро, вода может просочиться в пол, и этот участок будет подвержен появлению плесени. Аналогична ситуация с протечками воды у соседей сверху - тогда могут пострадать ваши потолок и стены. Тонкая или поврежденная теплоизоляция дома. Это может привести к образованию так называемых "мостиков холода" - участков, которые охлаждаются больше, чем другие части конструкции. В этих местах образовывается конденсат. Проблема с крышей. Во многих многоквартирных домах в России - плоские крыши. Они могут протекать, если на них поврежден гидроизоляционный слой, например, из-за ветхости. От этого страдают жильцы верхних этажей - у них отсыревают потолки, а следом образуется плесень. Если в доме недостаточно утеплено чердачное помещение, то на потолках в квартирах на верхнем этаже появляется конденсат, что провоцирует рост грибка.

Чем опасна плесень в квартире для человека

Какие заболевания может вызвать плесень

Плесень может стать причиной ряда болезней, в том числе серьезных. Это проблемы с дыханием, аллергии, астма, кашель, бронхит, боли в животе, тошнота, проблемы с пищеварением, мигрень, кожные реакции, заболевания сердца, инфекции, грибковые заболевания и другие.

Часто первые симптомы - например, бессонница или головная боль, - не всегда очевидны либо игнорируются или приписываются заболеваниям, не связанным с плесенью. Поэтому в случае с такой бытовой проблемой больному нередко приходится пройти долгий путь, чтобы получить верный диагноз и лечение.

Кто находится в группе риска

Больше всего риску заболеваний, вызванных плесенью, подвержены дети и люди с ослабленной иммунной системой. Аллергия обычно возникает при постоянном вдыхании спор и в результате проявляется в виде астмы и симптомов, сходных с симптомами сенной лихорадки.

От чего зависит степень воздействия плесени на здоровье

Степень влияния плесени на здоровье жильцов зависит от ее типа и концентрации спор. Небольшие очаги обычно безвредны.

Высокая концентрация - когда плесенью поражены большие участки: потолки, мебель, пол - создает риски для здоровья человека, и для борьбы с этой проблемой нужно обращаться к профессионалам. Например, отравление черной плесенью, о которой мы расскажем далее, может привести к усталости, нарушению концентрации внимания и более серьезным заболеваниям.

Виды плесени в квартире

Среди основных видов выделяют черную, зеленую, синюю, белую и розовую. Но стоит учитывать, что один и тот же тип плесени может менять цвет со временем и при разных условиях: при изменении влажности и температуры.

Черная плесень

Чаще всего возникает в виде небольших пятен черного цвета. Она не токсична, но может стать аллергеном. Наиболее распространенной черной плесенью является Cladosporium, она встречается и внутри, и снаружи дома. Поражает влажные строительные материалы, ковры, изоляцию, шторы. Это один из самых стойких видов плесени, который может расти практически при любой температуре. Также известен род Alternaria. Он поражает системы отопления, вентиляции и кондиционирования, обои, гипсокартон, ковры, потолочную плитку, оконные рамы. Эта плесень распространена в сухом и теплом климате и часто является причиной аллергии у детей с астмой.

Зеленая плесень

Пораженные участки выглядят как налет светло-зеленого цвета с неровной поверхностью. Такую плесень можно увидеть на хлебе, фруктах и других испорченных продуктах, но она быстро растет и в любых влажных комнатах. Если зеленая плесень образуется на стройматериалах, то постепенно может привести к их разрушению. Род плесени Aspergillus предпочитает подвальные помещения, стены, потолки. При постоянном контакте может привести к легким аллергическим реакциям, нетяжелым осложнениям со здоровьем, а у лиц с ослабленным иммунитетом - к заболеваниям легких.

Белая плесень

Проявляется в виде характерной белой пленки на поверхностях, которые долгое время оставались влажными, например, на коврах и обоях. Появление этой плесени можно заметить с возникновением пушистых точек, которые разрастаются в сторону соседних предметов, чтобы поглощать из них питательные вещества. Этот гриб любит гипсокартон, кожу и ткани. Белая плесень довольно безвредна, но может быть опасна в сочетании с другими аллергенами или для аллергика. Также при вдыхании таких спор могут усугубиться респираторные заболевания.

Синяя плесень

Обычно это Penicillium или Aspergillus - одни из самых быстрорастущих плесневых грибов. Им хватает до двух суток, чтобы поразить большие площади при малом количестве влаги. Синяя плесень часто встречается на продуктах, в квартире - на обоях, изоляции, коврах, гипсокартоне, мебели, матрасах, поврежденных водой. Aspergillus у людей с ослабленным иммунитетом или у тех, кто прошел курс химиотерапии, может вызывать аспергиллез. Некоторые виды Penicillium и Aspergillus производят токсичные соединения - микотоксины. Они могут быть вредны и для людей, и для животных.

Розовая плесень

Иногда в ванной комнате - на душевой занавеске, в швах между плиткой, на смесителях - можно увидеть скользкий розовый налет - так называемую "розовую плесень". На самом деле это не плесень, а разрастание бактерий Serratia marcescens или Aureobasidium pullulans. Они вырабатывают пигмент, который бывает розовым, оранжевым или красным. "Розовая плесень" не представляет большой опасности для здоровья, если она случайно не попадет в организм в процессе купания. Но у людей с ослабленным иммунитетом, а также у домашних животных Serratia marcescens может вызвать осложнения и инфекции. Поэтому своевременно чистите ванную от розового налета.

Чтобы избавиться от "розовой плесени", душевые шторки можно постирать, а поверхности очистить щеткой с использованием соды.

Как навсегда избавиться от плесени: самые эффективные способы

Бура

Бура - натриевая соль борной кислоты. Это натуральное чистящее средство, природный ингибитор плесени. Оно не выделяет опасных паров в отличие от ряда других веществ для борьбы с грибком.

Как пользоваться:

Пораженную поверхность нужно очистить от плесени и лишней влаги. Далее буру соединяете с водой в пропорциях 1 к 10 и наносите смесь на пострадавший участок. Пройдитесь по нему жесткой щеткой и повторите нанесение. Смывать буру не нужно.

Где купить:

Буру можно купить в строительных магазинах или в интернете.

Уксус

Уксус - это натуральная и безопасная мягкая кислота, которая поможет избавиться от значительной части видов плесени.

Минус: неприятный запах.

Как пользоваться:

Нужно распылить уксус, не разводя его водой, на пораженную поверхность, оставить на час, а после протереть. Для усиления эффекта можно повторить процедуру через несколько дней.

Если добавить к двум частям уксуса две части перекиси водорода и одну часть борной кислоты, то можно очистить от плесени деревянные поверхности.

Аммиак

Помогает бороться с плесенью на твердых непористых поверхностях, например, на кафельной плитке, на столешницах, пластике или стекле.

Минусы:

это агрессивное и токсичное химическое вещество,

не эффективен на пористых поверхностях - дереве или гипсокартоне.

Как пользоваться:

Смешайте в распылителе в равных пропорциях чистый аммиак и воду и обработайте заплесневелые участки. Через несколько часов можно протереть поверхность.

Где купить:

Десятипроцентный раствор аммиака (нашатырный спирт) можно купить в аптеках в небольших флаконах, а для борьбы с плесенью можно приобрести литровые бутылки в магазинах бытовой химии или в интернет-магазинах.

Перекись водорода

Перекись водорода безопасна, не наносит вреда окружающей среде, не оставляет после себя следов и не выделяет токсичных паров, как, например, отбеливатель. Успешно убивает плесень на одежде, кухонной технике, полах, сантехнике, стенах.

Минус: если грибок находится в труднодоступных местах или он сильно разросся, лучше попробовать другое средство.

Как пользоваться:

Распылите трехпроцентную перекись водорода на поверхность и оставьте на 10 минут, после чего протрите ее.

Отбеливатель

Отбеливатель - наверное, самое популярное средство для уничтожения плесени. Убивает многие виды плесневых грибов.

Минусы:

не может проникнуть в пористые поверхности - дерево и гипсокартон, соответственно, не может избавить от плесени, растущей под поверхностью этих материалов.

токсичен и может разрушить структуру и покрытие пораженной поверхности.

Моющие средства

В сочетании с теплой водой могут очистить от плесени непористые поверхности.

Минусы: способа неэффективен на пористых и поврежденных поверхностях.

Пищевая сода

Пищевая сода является натуральным и безопасным бытовым чистящим средством, безвредна для людей и домашних животных. Если смешать соду с уксусом, можно убить разные виды плесени.

Как пользоваться:

Смешайте 5 литров горячей воды, 150 грамм соды и 100 грамм уксуса. Смесью обработайте заплесневелые участки и смойте. Чтобы очистить швы между кафелем и углы в ванной, можно насыпать соду прямо на пораженные зоны и сверху распылить уксус. Эту вспенившуюся кашицу нужно оставить на 20 минут, а затем смыть. Из минусов использования соды - не всегда удобно очищать ею плесень на потолке.

Масло чайного дерева

Масло чайного дерева - противогрибковое средство, которое может уничтожить все виды плесени. Это простое и эффективное средство.

Минус: высокая относительно других способов стоимость.

Как пользоваться:

На чашку воды добавьте 1 чайную ложку масла и распылите на плесень. Смывать смесь не нужно. Это простое и эффективное средство, единственный минус которого - высокая относительно других способов стоимость.

Экстракт семян грейпфрута

Это также эффективное природное средство, лимонная кислота в нем разрушает плесень. Экстракт почти не имеет запаха.

Минус: экстракт семян грейпфрута недешев.

Как пользоваться:

Его нужно смешать из расчета 10 капель на стакан воды и распылить на поверхность, где растет плесень. Чем дольше эта смесь будет на пораженном участке, тем лучше будет эффект. Минус этого способа в том, что экстракт семян грейпфрута недешев.

Где купить:

в аптеках и магазинах здорового питания.

В ряде случаев собственных усилий по уничтожению плесени может быть недостаточно, тогда лучше обратиться к профессионалам. Сделать это следует, когда грибок растет в системах отопления и вентиляции, в труднодоступных местах, а также когда пораженные участки слишком большие или вы уже чувствуете аллергические реакции.

Как избавиться от запаха плесени в квартире

Плесень быстро размножается спорами, и совершенно не обязательно иметь дома большие площади пораженных поверхностей, чтобы стоял характерный запах. Чтобы избавиться от него:

Оперативно очищайте даже небольшие заплесневелые участки. Следите за "пострадавшим" местом, чтобы плесень вновь не начала расти.

Если вы не находите источник запаха плесени, то протрите выбранным средством все участки, где может скапливаться конденсат, а также холодные участки стен, углы, сантехнические трубы.

Если запах плесени исходит от полотенца, штор или ковра, нужно постирать или почистить их с безопасным для материала отбеливателем, прополоскать и дать просохнуть на открытом воздухе.Избавиться от запаха плесени можно с помощью поглотителя запахов. В том числе в этом может помочь пищевая сода и даже кошачий наполнитель. Контейнеры с этими средствами можно поставить возле участков, наиболее подверженных росту плесени. Необходимо периодически менять поглотитель запахов.

Используйте осушители воздуха и потолочные вентиляторы. Помимо борьбы с запахом это поможет предотвратить дальнейшее развитие плесени.

Очистители воздуха уместно использовать, если в квартире живет аллергик. Они могут существенно снизить запах и распространение спор плесени.

Какие известные способы борьбы с плесенью на самом деле не работают

Среди распространённых советов по борьбе с плесенью - утреннее проветривание квартиры. Но этот способ неэффективен, так как это краткосрочное решение. Для нормальной влажности (от 30 до 60%) в помещении нужно обеспечить постоянное движение воздуха. Гораздо лучше проветривать спальню перед сном. Вечернее проветривание усилит циркуляцию воздуха и поможет снизить растущий к ночи уровень влажности, что, в свою очередь, уменьшит риски возникновения плесени.

Использование специальной краски против плесени и влаги. Это удачный способ предупредить образование грибка во влажных помещениях типа ванной комнаты. Такие краски не позволяют грибку, если он начнёт расти, проникнуть под слой покрытия. Но нанесение краски поверх заплесневелых участков может усугубить проблему. Под ее слоем плесень может продолжить расти, и краска со временем отслоится

Как предупредить появление плесени

Обеспечьте хороший приток воздуха в квартиру. Без этого излишняя влага будет оседать на стенах, окнах и на полу. Проверьте системы вентиляции, держите открытыми межкомнатные двери. Откройте двери в туалет и ванную - там может быть холоднее, чем в жилых комнатах. Открывайте окно или включайте вытяжной вентилятор, когда готовите, моете посуду или принимаете душ.

Используйте осушители воздуха - особенно во влажном климате. Не забывайте регулярно освобождать от воды их накопители. Можно следить за влажностью с помощью влагомера. Если в отдельных жилых комнатах она выше 60%, то это показатель того, что там есть риск возникновения плесени - обращайте внимание на углы и скрытые участки в таких помещениях.

Если вы делаете ремонт, используйте устойчивые к плесени материалы: специальный гипсокартон и ингибиторы плесени для красок.

Не сушите одежду на батареях. Это приводит к резкому увеличению влажности воздуха в комнате. Лучше использовать сушильную машину или развесить белье на веревке или сушилке на балконе с закрытой дверью.