Как обустроить детскую комнату: идеи и советы дизайнеров

Для многих родителей обустройство детской - задача непростая, особенно если в ней нужно разместить не одного ребенка, а двух или больше, да еще разновозрастных. Ведь комната для детей одновременно должна быть спальней, игровой и рабочим кабинетом. По этой причине лучше выбирать для нее более просторное помещение. Однако даже небольшую детскую можно сделать уютной и многофункциональной, чтобы детям в ней было комфортно.

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Продумывая оформление помещения, большинство экспертов рекомендуют родителям учитывать мнение своего ребенка. Его фантазия - главный источник идей для обустройства пространства, считают они. Но кроме понимания сценариев детства, родителям необходимо предусмотреть несколько важных моментов.

Какие решения помогут сделать детскую комнату уютной и современной

Эксперты назвали восемь важных моментов при оформлении детской комнаты.

Безопасность

Комната, в которой будет жить ребенок, должна быть не только красивой и уютной, но и, в первую очередь, - безопасной.

Важно, чтобы в ней было как можно меньше выступающих элементов, а мебель стоит выбирать со скругленными углами или с мягкой отделкой.Электрические розетки в детской лучше установить со специальной защитой: с клапанами в отверстиях, благодаря которым потребуется приложить усилия, чтобы включить прибор.Материалы для отделки комнаты необходимо выбрать экологичные, чтобы исключить их негативное влияние на дыхание, органы зрения и кожу ребенка. Так, некоторые синтетические материалы (например, использующиеся при изготовлении ламината или некачественной мебели), содержат химические вещества, формальдегиды, которые, испаряясь, могут причинять вред здоровью, обратила внимание дизайнер интерьера и руководитель студии Svoboda Елена Медведникова.

Освещение

Важно, чтобы освещение в детской было комфортным для глаз. Хорошо освещенным должно быть место, где ребенок играет или обучается. Безусловно, в комнате у ребенка обязательно должно быть окно, чтобы в нее попадал естественный свет. А искусственное освещение необходимо организовать многоуровневым и разнообразным по теплоте и яркости.

Совет эксперта

В качестве основного освещения лучше использовать трековые светильники, споты, горизонтальную люстру, советует руководитель студии дизайна MBDS Мария Боровская.

Рядом с детской кроватью рекомендуется разместить ночник, который можно будет оставлять включённым во время сна ребенка, советует Боровская.Рядом с пеленальным столиком можно подвесить бра. Это обеспечит дополнительное освещение при пеленании или осмотре малыша врачом.Рабочая зона должна освещаться настольной лампой с направленным светом.В качестве декоративной подсветки можно использовать светодиодные ленты для полок, шкафчиков с игрушками, а можно протянуть ее по периметру потолка.

Преобладать в детской должен теплый свет, поскольку яркий холодный может вызвать повышенную возбудимость, отмечают эксперты.

Планировка и зонирование

Наполнение детской может быть одинаковым как для мальчиков, так и для девочек. В комнате должны быть:

спальное место,

рабочее место,

шкафы для хранения одеждышкафы для игрушек.

Однако учебную, игровую и зону сна следует отделить друг от друга. Это значит, что, хранить игрушки ребенок должен отдельно от одежды и учебников, заниматься он должен за чистой столешницей, а его спальное место должно располагать ко сну.

Правильно обустроенная комната поможет гармонично развиваться ребенку, отмечает арт-директор мебельного бренда "Дятьково Design" Наталья Веденова. Так:

письменный стол должен стоять в самом освещенном месте, например, у окна, чтобы дневной свет равномерно падал на рабочую поверхность

кровать нужно разместить в уютном уголке без сквозняков.

Каждую зону можно выделить своим оттенком. При этом:

рабочая зона, по словам Боровской, должна быть более светлой,игровая окрашена в более яркие насыщенные цвета,

зону сна лучше оформить в спокойных оттенках.

Кстати! Комнату разнополых детей можно зонировать разными оттенками одного цвета.

В идеале стоит обустроить в детской спортивную зону. Это можно сделать даже в небольшой комнате, установив шведскую стенку или подвесив кольца и турник для спортивных занятий.

Обустройство комнаты "на вырост"

Не стоит привязывать обустройство комнаты к возрасту ребенка, советуют дизайнеры. Дети быстро взрослеют, и через пару лет ребенок может перерасти выбранную концепцию. Если семья не планирует делать в комнате ремонт каждые три года, то концепцию для нее лучше выбирать нейтральную, говорит руководитель студии дизайна Kovalchuk Interior Анастасия Ковальчук. Адаптировать комнату под возраст ребенка она рекомендует с помощью акцентов в виде фотообоев, постеров, картинок любимых героев. Когда ребенок подрастет, дизайн под его новые интересы можно будет скорректировать меньшими усилиями.

Пример:

Например, сейчас мальчик занимается футболом. Соответственно, можно купить светильник в виде футбольного мяча, наклеить фотообои с любимым спортсменом или командой, а на пол постелить ковер в виде футбольного поля, отмечает основатель фабрики обоев Verol Евгений Коваленко. Когда ребенок подрастет и, например, разлюбит футбол или начнет заниматься чем-то другим, можно оперативно заменить все эти элементы на другие, другой тематики, при этом база в виде стен и мебели останется, подчеркнул он.

Система хранения

Важно продумать, как в комнате будут храниться вещи ребенка, тогда ее проще будет содержать в порядке. Если пространство позволяет, лучше всего предусмотреть в детской вместительный шкаф для одежды, комод - для белья, письменный стол с тумбой для хранения школьных принадлежностей. Бельевой ящик в кровати можно использовать для хранения несезонной одежды.

"Рекомендую также предусмотреть места для хранения коробок, например, с конструкторами, а также "дальние" полки - для хранения игрушек, с которыми малыш пока не играет", - обратила внимание Ковальчук.

Чтобы ребенку было комфортно в комнате и не приходилось все время прибегать к помощи взрослых, важно, чтобы он мог дотягиваться самостоятельно до любимых игрушек и вещей, подчеркнула она.

Цветовая гамма

Очень важно, чтобы в комнате преобладали спокойные, лучше всего - пастельные тона. Со временем она все равно прирастет яркими акцентами - любимыми мягкими игрушками, книжками, картинками. По словам, дизайнеров, благодаря спокойной цветовой базе в помещении не будет царить цветовой хаос.

А вот яркие кислотные цвета могут отрицательно сказаться на настроении ребенка, поскольку цветовая перегруженность оказывает влияние на детскую психику - ребенок чрезмерно перевозбуждается.

Для цвета стен в детской эксперты рекомендуют выбирать оттенки серого, бежевого, светло-коричневого, а также природного зеленого цвета. И уже на них можно "наслаивать" элементы декора под возрастные особенности ребенка.

Теплый пол

Пол должен быть теплым хотя бы потому, что ребенок много времени проводит на нем с игрушками. Отличным решением в этом случае станет ковер, на котором можно уютно устроиться даже с книжкой в руках.Минус в том, что ковер будет источником пыли.

Впрочем, есть масса других современных решений, которые позволят сделать пол теплым. Одно из них - резиновое наливное покрытие, оно приятное на ощупь и не боится царапин. От пыли такой пол достаточно протереть влажной тряпкой.

Практичность в уборке

Выполнять влажную уборку в детской необходимо ежедневно. По этой причине эксперты советуют не делать в комнате у ребенка слишком много стеллажей, поскольку открытые полки - главный источник пыли. Мебель для нее они рекомендуют выбирать с такими поверхностями, которые не оставляют на себе отпечатки ладошек и легко приводятся в порядок.

В каком стиле оформить детскую комнату

Сегодня сложно говорить о каком-то едином стиле для детской, поскольку они часто бывают перемешаны: рядом с хай-теком соседствует классика, а в эко-дизайне вдруг появляются изделия из пластика. Среди основных трендов в оформлении детской комнаты в этом году эксперты выделяют функциональность, минимализм, необычный, уникальный декор и натуральные материалы.

Вот так, например, может выглядеть современная, безопасная, развивающая и наполненная креативностью детская комната. В ней есть системы хранения, уголки для игр и творчества, уютная зона для чтения и отдыха.

Скандинавский стиль

Фото студии дизайна MBDS

Современным требованиям к оформлению детской отвечает, например, скандинавский стиль. Мебель для такой детской подбирается из натуральных материалов, интерьер дополняется плетеными ковриками, ткаными корзинами. Это домашний, теплый, стиль.

В стиле лофт

Детская в стиле лофт, казалось бы, должна выглядеть слишком серьезно или даже уныло. Ведь он представляет собой воплощение идей промышленного дизайна. Однако это зависит от профессионализма дизайнера или вкуса родителей. Комната в стиле лофт, например, на этой фотографии получилась светлой, а яркие голубые тона придают ей изящества.

Современный интерьер

Фото дизайнера интерьера Елены Медведниковой

Современный интерьер - это, прежде всего, функциональный интерьер. Лучше всего для детской подходит мебель-трансформер, которая компактна и занимает меньше места. Только важно, чтобы ребенок сам без помощи взрослых мог легко собрать кровать или быстро разложить столик.

Хай-тек

Детскую в стиле хай-тек можно назвать ультрасовременной. Для нее характерны минимализм в интерьере, гладкие поверхности, использование современных технологий и ярких акцентных цветов: ярко-синий, ярко-зеленый, фиолетовый, оранжевый или голубой. С ними могут сочетаться металлические оттенки- такие как хром или нержавеющая сталь.

Какие ошибки допускают родители при оформлении детской комнаты

Основные ошибки, которые допускают родители при обустройстве детской комнаты:

Неправильное расположение функциональных зон,

недостаток места для хранения,

непрактичность в уборке,

недостаточное освещение,

отсутствие свободного пространства

Помимо этого, эксперты назвали еще ряд ошибок:

Родители тратят слишком много средств на обустройство детской комнаты - например, покупают дорогие обои, мебель, аксессуары. Все старания отцов и матерей быстро сойдут на нет, как только малыши начнут активно познавать мир и украшать его, к примеру, с помощью фломастеров. Делают комнату слишком детской. Это, например, когда у девочек в комнате все розовое, а у мальчиков - голубое. Или поклеены обои со сказочными героями или машинками. Во-первых, интерьер очень скоро может стать неактуальным, поскольку ребенок вырастет. К тому же, от слишком яркого цвета стен или пестрого рисунка обоев дети могут уставать. По этой же причине не стоит перегружать комнату декором, который также создает визуальный шум. Делают комнату слишком скучной. А это уже другая крайность, отмечает дизайнер интерьера Павел Лаврентьев. Бывают детские невероятно скучные: в них ничего не украшено, нет ни картин, ни постеров, совсем отсутствуют декор и растения.Не советуются с ребенком при обустройстве детской. При оформлении детской комнаты важно опираться на индивидуальные особенности ребенка, его хобби и предпочтения, говорит дизайнер Мария Боровская.

"Оформите комнату в базовых тонах и дополните декором и аксессуарами по возрасту и интересам ребенка: подушками, картинами, текстилем, статуэтками", - заключила она.

Совет эксперта

Бывает, что родители планируют оформление детской с вы

соты своего роста. Это тоже ошибка. Важно, чтобы детская комната была удобной именно для ребенка, чтобы он мог дотянуться до нужных полок, мог сам организовывать свое пространство и решать, в какие шкафы складывать вещи, отмечает менеджер дизайн-студии СТД "Петрович" Юлия Фролова-Пелин.