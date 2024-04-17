Как обустроить детскую комнату: идеи и советы дизайнеров
Для многих родителей обустройство детской - задача непростая, особенно если в ней нужно разместить не одного ребенка, а двух или больше, да еще разновозрастных. Ведь комната для детей одновременно должна быть спальней, игровой и рабочим кабинетом. По этой причине лучше выбирать для нее более просторное помещение. Однако даже небольшую детскую можно сделать уютной и многофункциональной, чтобы детям в ней было комфортно.
Продумывая оформление помещения, большинство экспертов рекомендуют родителям учитывать мнение своего ребенка. Его фантазия - главный источник идей для обустройства пространства, считают они. Но кроме понимания сценариев детства, родителям необходимо предусмотреть несколько важных моментов.
Какие решения помогут сделать детскую комнату уютной и современной
Эксперты назвали восемь важных моментов при оформлении детской комнаты.
Безопасность
Комната, в которой будет жить ребенок, должна быть не только красивой и уютной, но и, в первую очередь, - безопасной.
Важно, чтобы в ней было как можно меньше выступающих элементов, а мебель стоит выбирать со скругленными углами или с мягкой отделкой.Электрические розетки в детской лучше установить со специальной защитой: с клапанами в отверстиях, благодаря которым потребуется приложить усилия, чтобы включить прибор.Материалы для отделки комнаты необходимо выбрать экологичные, чтобы исключить их негативное влияние на дыхание, органы зрения и кожу ребенка. Так, некоторые синтетические материалы (например, использующиеся при изготовлении ламината или некачественной мебели), содержат химические вещества, формальдегиды, которые, испаряясь, могут причинять вред здоровью, обратила внимание дизайнер интерьера и руководитель студии Svoboda Елена Медведникова.
Освещение
Важно, чтобы освещение в детской было комфортным для глаз. Хорошо освещенным должно быть место, где ребенок играет или обучается. Безусловно, в комнате у ребенка обязательно должно быть окно, чтобы в нее попадал естественный свет. А искусственное освещение необходимо организовать многоуровневым и разнообразным по теплоте и яркости.
Совет эксперта
В качестве основного освещения лучше использовать трековые светильники, споты, горизонтальную люстру, советует руководитель студии дизайна MBDS Мария Боровская.
Рядом с детской кроватью рекомендуется разместить ночник, который можно будет оставлять включённым во время сна ребенка, советует Боровская.Рядом с пеленальным столиком можно подвесить бра. Это обеспечит дополнительное освещение при пеленании или осмотре малыша врачом.Рабочая зона должна освещаться настольной лампой с направленным светом.В качестве декоративной подсветки можно использовать светодиодные ленты для полок, шкафчиков с игрушками, а можно протянуть ее по периметру потолка.
Преобладать в детской должен теплый свет, поскольку яркий холодный может вызвать повышенную возбудимость, отмечают эксперты.
Планировка и зонирование
Наполнение детской может быть одинаковым как для мальчиков, так и для девочек. В комнате должны быть:
- спальное место,
- рабочее место,
- шкафы для хранения одеждышкафы для игрушек.
Однако учебную, игровую и зону сна следует отделить друг от друга. Это значит, что, хранить игрушки ребенок должен отдельно от одежды и учебников, заниматься он должен за чистой столешницей, а его спальное место должно располагать ко сну.
Правильно обустроенная комната поможет гармонично развиваться ребенку, отмечает арт-директор мебельного бренда "Дятьково Design" Наталья Веденова. Так:
- письменный стол должен стоять в самом освещенном месте, например, у окна, чтобы дневной свет равномерно падал на рабочую поверхность
- кровать нужно разместить в уютном уголке без сквозняков.
Каждую зону можно выделить своим оттенком. При этом:
- рабочая зона, по словам Боровской, должна быть более светлой,игровая окрашена в более яркие насыщенные цвета,
- зону сна лучше оформить в спокойных оттенках.
Кстати! Комнату разнополых детей можно зонировать разными оттенками одного цвета.
В идеале стоит обустроить в детской спортивную зону. Это можно сделать даже в небольшой комнате, установив шведскую стенку или подвесив кольца и турник для спортивных занятий.
Обустройство комнаты "на вырост"
Не стоит привязывать обустройство комнаты к возрасту ребенка, советуют дизайнеры. Дети быстро взрослеют, и через пару лет ребенок может перерасти выбранную концепцию. Если семья не планирует делать в комнате ремонт каждые три года, то концепцию для нее лучше выбирать нейтральную, говорит руководитель студии дизайна Kovalchuk Interior Анастасия Ковальчук. Адаптировать комнату под возраст ребенка она рекомендует с помощью акцентов в виде фотообоев, постеров, картинок любимых героев. Когда ребенок подрастет, дизайн под его новые интересы можно будет скорректировать меньшими усилиями.
Пример:
Например, сейчас мальчик занимается футболом. Соответственно, можно купить светильник в виде футбольного мяча, наклеить фотообои с любимым спортсменом или командой, а на пол постелить ковер в виде футбольного поля, отмечает основатель фабрики обоев Verol Евгений Коваленко. Когда ребенок подрастет и, например, разлюбит футбол или начнет заниматься чем-то другим, можно оперативно заменить все эти элементы на другие, другой тематики, при этом база в виде стен и мебели останется, подчеркнул он.
Система хранения
Важно продумать, как в комнате будут храниться вещи ребенка, тогда ее проще будет содержать в порядке. Если пространство позволяет, лучше всего предусмотреть в детской вместительный шкаф для одежды, комод - для белья, письменный стол с тумбой для хранения школьных принадлежностей. Бельевой ящик в кровати можно использовать для хранения несезонной одежды.
"Рекомендую также предусмотреть места для хранения коробок, например, с конструкторами, а также "дальние" полки - для хранения игрушек, с которыми малыш пока не играет", - обратила внимание Ковальчук.
Чтобы ребенку было комфортно в комнате и не приходилось все время прибегать к помощи взрослых, важно, чтобы он мог дотягиваться самостоятельно до любимых игрушек и вещей, подчеркнула она.
Цветовая гамма
Очень важно, чтобы в комнате преобладали спокойные, лучше всего - пастельные тона. Со временем она все равно прирастет яркими акцентами - любимыми мягкими игрушками, книжками, картинками. По словам, дизайнеров, благодаря спокойной цветовой базе в помещении не будет царить цветовой хаос.
А вот яркие кислотные цвета могут отрицательно сказаться на настроении ребенка, поскольку цветовая перегруженность оказывает влияние на детскую психику - ребенок чрезмерно перевозбуждается.
Для цвета стен в детской эксперты рекомендуют выбирать оттенки серого, бежевого, светло-коричневого, а также природного зеленого цвета. И уже на них можно "наслаивать" элементы декора под возрастные особенности ребенка.
Теплый пол
Пол должен быть теплым хотя бы потому, что ребенок много времени проводит на нем с игрушками. Отличным решением в этом случае станет ковер, на котором можно уютно устроиться даже с книжкой в руках.Минус в том, что ковер будет источником пыли.
Впрочем, есть масса других современных решений, которые позволят сделать пол теплым. Одно из них - резиновое наливное покрытие, оно приятное на ощупь и не боится царапин. От пыли такой пол достаточно протереть влажной тряпкой.
Практичность в уборке
Выполнять влажную уборку в детской необходимо ежедневно. По этой причине эксперты советуют не делать в комнате у ребенка слишком много стеллажей, поскольку открытые полки - главный источник пыли. Мебель для нее они рекомендуют выбирать с такими поверхностями, которые не оставляют на себе отпечатки ладошек и легко приводятся в порядок.
В каком стиле оформить детскую комнату
Сегодня сложно говорить о каком-то едином стиле для детской, поскольку они часто бывают перемешаны: рядом с хай-теком соседствует классика, а в эко-дизайне вдруг появляются изделия из пластика. Среди основных трендов в оформлении детской комнаты в этом году эксперты выделяют функциональность, минимализм, необычный, уникальный декор и натуральные материалы.
Вот так, например, может выглядеть современная, безопасная, развивающая и наполненная креативностью детская комната. В ней есть системы хранения, уголки для игр и творчества, уютная зона для чтения и отдыха.
Скандинавский стиль
Фото студии дизайна MBDS
Современным требованиям к оформлению детской отвечает, например, скандинавский стиль. Мебель для такой детской подбирается из натуральных материалов, интерьер дополняется плетеными ковриками, ткаными корзинами. Это домашний, теплый, стиль.
В стиле лофт
Детская в стиле лофт, казалось бы, должна выглядеть слишком серьезно или даже уныло. Ведь он представляет собой воплощение идей промышленного дизайна. Однако это зависит от профессионализма дизайнера или вкуса родителей. Комната в стиле лофт, например, на этой фотографии получилась светлой, а яркие голубые тона придают ей изящества.
Современный интерьер
Фото дизайнера интерьера Елены Медведниковой
Современный интерьер - это, прежде всего, функциональный интерьер. Лучше всего для детской подходит мебель-трансформер, которая компактна и занимает меньше места. Только важно, чтобы ребенок сам без помощи взрослых мог легко собрать кровать или быстро разложить столик.
Хай-тек
Детскую в стиле хай-тек можно назвать ультрасовременной. Для нее характерны минимализм в интерьере, гладкие поверхности, использование современных технологий и ярких акцентных цветов: ярко-синий, ярко-зеленый, фиолетовый, оранжевый или голубой. С ними могут сочетаться металлические оттенки- такие как хром или нержавеющая сталь.
Какие ошибки допускают родители при оформлении детской комнаты
Основные ошибки, которые допускают родители при обустройстве детской комнаты:
- Неправильное расположение функциональных зон,
- недостаток места для хранения,
- непрактичность в уборке,
- недостаточное освещение,
- отсутствие свободного пространства
Помимо этого, эксперты назвали еще ряд ошибок:
- Родители тратят слишком много средств на обустройство детской комнаты - например, покупают дорогие обои, мебель, аксессуары. Все старания отцов и матерей быстро сойдут на нет, как только малыши начнут активно познавать мир и украшать его, к примеру, с помощью фломастеров.
- Делают комнату слишком детской. Это, например, когда у девочек в комнате все розовое, а у мальчиков - голубое. Или поклеены обои со сказочными героями или машинками. Во-первых, интерьер очень скоро может стать неактуальным, поскольку ребенок вырастет. К тому же, от слишком яркого цвета стен или пестрого рисунка обоев дети могут уставать. По этой же причине не стоит перегружать комнату декором, который также создает визуальный шум.
- Делают комнату слишком скучной. А это уже другая крайность, отмечает дизайнер интерьера Павел Лаврентьев. Бывают детские невероятно скучные: в них ничего не украшено, нет ни картин, ни постеров, совсем отсутствуют декор и растения.Не советуются с ребенком при обустройстве детской. При оформлении детской комнаты важно опираться на индивидуальные особенности ребенка, его хобби и предпочтения, говорит дизайнер Мария Боровская.
"Оформите комнату в базовых тонах и дополните декором и аксессуарами по возрасту и интересам ребенка: подушками, картинами, текстилем, статуэтками", - заключила она.
Совет эксперта
Бывает, что родители планируют оформление детской с вы
соты своего роста. Это тоже ошибка. Важно, чтобы детская комната была удобной именно для ребенка, чтобы он мог дотянуться до нужных полок, мог сам организовывать свое пространство и решать, в какие шкафы складывать вещи, отмечает менеджер дизайн-студии СТД "Петрович" Юлия Фролова-Пелин.
"Советуйтесь с ребенком, не бойтесь доверять ему выбор - тогда комната станет для него тем местом, где приятно и удобно проводить время", - говорит она.