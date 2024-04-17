Эксперт назвал худший вариант дизайна городской квартиры на сегодня

По мнению строительного эксперта Федора Васильева, лофт – не самый удачный выбор для городской квартиры, сообщает NEWS.ru. Он отмечает, что основные причины непригодности лофта для обычной жилой площади — это высокие потолки и большая площадь помещения. Такие параметры подходят для старых фабричных цехов, где можно разместить типичные элементы лофт-стиля, но не для обычных российских квартир. Кирпичные стены и металлические конструкции не гармонируют с представлением о комфортном и уютном жилище, скорее ассоциируясь с подвалами или складами.

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Кроме того, лофт-планировка, характеризующаяся открытым пространством, не обеспечивает достаточной приватности для каждого члена семьи, так как нет возможности выделить отдельные комнаты. Наконец, использование бетона, кирпича и металла может привести к проблемам с влажностью и появлением неприятных запахов.

Однако, если лофт-стиль близок по духу, Васильев советует не отказываться от идеи полностью, а сделать упор на декоративные элементы: использовать дерево, стекло, металл, освещение и мебель, чтобы сохранить баланс между стилем и комфортом.

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