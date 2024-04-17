Куда сдать старые вещи: четыре способа избавиться от ненужного

Кажется, что путь любого хлама лежит на свалку. Но не спешите идти таким простым путем — ваши старые вещи могут получить вторую жизнь или по крайней мере будут утилизированы по всем правилам. Мы собрали лучшие варианты для экологичного избавления от всего лишнего в доме.

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Используем соцсети

Пожалуй, самый популярный способ найти вещам нового хозяина — разместить объявление в соцсетях в специальных блоках. Как признаются опытные «раздатчики», этот способ хорошо работает, когда нужно избавиться от ненужного срочно, но и выкидывать жалко. К минусам можно отнести сам процесс передачи — к вам домой приходят совершенно незнакомые люди, чтобы что-то забрать.

Утилизируем

Для тех, кто заботится об окружающей среде, есть вариант чуть посложнее — сдать вещь на переработку. Существует несколько организаций, которые занимаются приемом различных ненужного для дальнейшей сдачи на переработку. В Сети можно легко найти сайт с картой, на которой отмечены пункты переработки. Выбираете ближайший и собираете пакет. К слову, многие пункты принимают не только одежду, но и некоторые виды вторсырья.

Благотворительные сервисы

В последние годы активно развивается служба, которая самостоятельно готова разгрести ваши завалы. Вы приглашаете сотрудников и они уже на месте отбирают, какие вещи отправятся на переработку, какие можно восстановить, а какие отправить на склад или перепродать в интернет-магазине. Как правило, такие сервисы выезжают, если речь идет о вывозе крупногабаритных вещей, мелочь можно привезти и самим. Подобные службы охотно принимают антиквариат, бытовую технику, старую мебель и книги.

Фримаркет

Альтернативное название — своп. Речь идет о публичных встречах, на которых вы можете обменяться с другим человеком ненужными вещами. Создатели подобного формата продвигают идею разумного потребления. Обычно свопы проводят в культурных центрах или кофейнях. Люди собираются, могут рассмотреть принесенные товары, пообщаться с владельцем в непринужденной обстановке. Такой вариант подходит тем, у кого есть немало необычных вещей в хорошем состоянии, которые жалко выбросить. Здесь действительно можно найти раритеты и крайне небанальные предметы интерьера.