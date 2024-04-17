Кизил, малина и другие ягодные кустарники, которые отлично приживутся в Подмосковье

Многие дачники предпочитают обходиться плодовыми кустарниками вместо клумб и парников. Если и вы большой поклонник фруктовых растений, мы, под руководством опытного садовода Виктора Олейникова, расскажем вам о ягодных кустарниках, которые отлично приживаются в средней полосе.

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Крыжовник

Одно из самых неприхотливых растений.

Виктор: «Крыжовник не только прост в уходе, но и компактен, а потому вам не нужно много места для его посадки».

Редкий куст достигает метр в высоту. К плюсам можно отнести и тот факт, что вы сможете наслаждаться плодами уже в середине лета. Наш эксперт советует добавить в лунки при посадке куста несколько граммов золы, чтобы ускорить рост растения.

Малина

Этот кустарник станет любимым для ваших детей. Как говорит Виктор, малина не требует сложного ухода, однако вам придется не забывать про разрыхление почвы вокруг корней и о своевременном утеплении почвы.

Виктор: «Я рекомендую сажать сразу несколько кустов, но не слишком близко друг к другу, так как малина растет пышно и будет мешать соседу-кусту».

Кизил

Довольно высокий кустарник, но из-за неприхотливости растения и пользы его плодов кизил любят очень многие дачники. Идеально сажать его весной, так как в осенний период растение может не прижиться.

Виктор: «Помните, что кизил разрастается очень активно, поэтому не сажаем рядом с забором и дачными постройками».

Помимо регулярной обрезки куста и подкормки фосфорными удобрениями, от вас практически не потребуется никакого дополнительного внимания к кусту.