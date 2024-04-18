Эксперт по клинингу поделилась способом правильного хранения обуви

С приходом весны многие начинают ломать голову над тем, как упаковать массивную зимнюю обувь. Как правильно хранить данный предмет гардероба, чтобы продлить срок его службы, рассказала в беседе с «ФедералПресс» гендиректор клининговой компании Анастасия Савчук.

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«Я люблю хранить обувь в тех же коробках, в которых она куплена. Это помогает ориентироваться, ведь сбоку есть визуальная наклейка той пары обуви, которая упакована», – отмечает эксперт.

Перед тем как разложить обувь по коробкам, необходимо ее тщательно вымыть и высушить, подчеркивает Анастасия Савчук. Также можно увлажнить ее специальным обувным кремом. Затем обувь желательно набить бумагой или вставить колодки, чтобы она не замялась. При хранении ботинок или сапог с натуральным мехом нужно обязательно положить в коробку средство против моли, добавляет специалист. Также можно поместить внутрь обуви саше с лавандой, чтобы ее дезодорировать. Кроме того, если за зиму ваша обувь сносилась, можно отдать ее профессионалу на реставрацию. Ведь потом будет приятно достать из коробки зимние ботинки или сапоги в хорошем состоянии, а не плохо выглядящую пару обуви.

Ранее эксперт Анастасия Савчук объяснила, как правильно убрать одежду на хранение в конце зимнего сезона. Самое главное – это тщательно ее выстирать, а то, что сложно очистить самому, нужно отдать в химчистку.