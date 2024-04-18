Названы причины, по которым кошки боятся собак

Зачастую кошки не очень любят взаимодействовать с собаками. Но с чем это связано?

© unsplash

На самом деле страх кошки перед собакой редко является причиной того, что этих питомцы обходят друг друга стороной. Есть кое-что ещё.

У кошек и собак кардинально различаются ментальные особенности. Собаки стремятся к социализации и общению, открыты для контакта с другими псами. В то же время кошки предпочитают быть одни и не всегда дружелюбно относятся даже к сородичам.

Кроме того, у собак и кошек разная система сигналов и коммуникации. К примеру, для кошки то, что собака машет хвостом, — это знак готовности к атаке, а не дружелюбия. Если собака припадёт к земле и прижмёт уши, кошка это воспримет как неестественный жест, а не как покорность и попытку установить тёплые отношения.

Понимать же друг друга собаки и кошки могут, только если росли вместе.