Самые распространенные ошибки при уходе за комнатными растениями

Эксперты рассказали, какие типичные ошибки совершают цветоводы-любители при уходе за комнатными растениями.

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Многие думают, что чем больше горшок, тем свободнее и лучше чувствует себя растение. Однако это не так. Горшок подбирается по размеру корневой системы. Если посадить маленькое растение в большой горшок, то земля вокруг будет просто не освоена корнями и закиснет.

Также стоит быть внимательным при покупке растения в магазине. Стоит внимательно осмотреть цветок, который вы хотите купить, со всех сторон. Ствол должен быть плотным и крепким. Желтых листьев быть не должно. Очень важно заглянуть на оборотную сторону листа, потому что многие вредители собираются именно там.

Также стоит помнить про правило полива. Важнейшее правило — растения требуют воды лишь по мере просыхания грунт, передает телеканал «Санкт-Петербург».

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