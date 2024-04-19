Избавление от визуального шума сбережет кошелек и психику

Термин «визуальный шум» применяется к интерьерам и интерфейсам помещений и объектов и используется дизайнерами и психологами.

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Представители обеих профессий предупреждают: визуальный шум может быть опасен и для семейного бюджета, и для психического здоровья. Под понятием «визуальный шум» понимается перенасыщения пространства или внешнего облика объекта предметами, аксессуарами, различными деталями.

Ненужное обилие мелких объектов, собранных в одном месте, может не только рассеивать внимание человека, но и вызывать у него отрицательные эмоции вплоть до тревоги и паники.

Визуальный шум на улице – это нагромождение вывесок, объявлений, рекламы. Особое негативное воздействие оказывают на психику лайт-боксы, неоновые постеры и прочие раздражители, особенно мигающие разным светом.

В помещении это может быть огромное количество пылящихся без дела безделушек, которые поэтому так и называются. Вазочки, статуэтки, сувениры загромождают пространство, порождают беспорядок и отвлекают внимание от важных дел.

Зрительный дискомфорт могут вызвать яркий рисунок на ковре или шторах, разнокалиберная посуда всех цветов, форм и размеров. Такой хаос провоцирует у человека беспокойство и раздражение.

«Важно держать визуальный шум под контролем и при необходимости избавляться от него», - рассказала RuNews24 доцент кафедры «Дизайн среды» Российской государственной специализированной академии искусств, организатор выставок и авторских дизайнерских проектов Мария Сулейменова.

Понизить уровень шума дома несложно, говорит эксперт. В интерьере стоит придерживаться минимализма и ограничиться двумя-тремя цветами и орнаментами. Оттенки лучше выбирать спокойные, рисунки – традиционные, например, бессмертные горох, клетку и меандр.

Люди с крепкой психикой могут позволить себе один-два цветных или геометрических акцента: яркий цветочный горшок или необычную конфигурацию кухонного фасада.

«Неплохо будет полистать интерьерные журналы, однако надо помнить, что они насыщены рекламными предложениями, что приводит к культуре "перепотребления" и, в итоге, опустошает кошелек. Это тоже визуальный шум, но уже рекламный», - говорит Сулейменова.

Таким образом рекламный визуальный шум становится приманкой для доверчивого покупателя в целях заставить его приобретать ненужные предметы и еще более повышать уровень дискомфорта дома, предостерегает эксперт.