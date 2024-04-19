Как защитить питомцев от клещей в отсутствии препарата "Бравекто"

Отсутствие на российском рынке препарата от клещей у животных "Бравекто" пережить можно, хотя и сложно, говорят опрошенные "РГ" эксперты. Эффективность многих отечественных препаратов пока остается под вопросом.

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"Бравекто" от американской компании MSD против болезней, которые переносят клещи и блохи, официально перестал поставляться в Россию еще с середины 2022 года. В 2021 году в РФ было поставлено 2,7 млн упаковок препарата. В 2022-м поставки сократились до 882 тыс. упаковок, сообщали ранее в Россельхознадзоре. С поставками других препаратов от клещей и блох тоже есть проблемы: какие-то не завозятся по инициативе производителей, некоторые иностранные производители ветпрепаратов пока не прошли инспекции Россельхознадзора на соответствие международным принципам GMP (надлежащая производственная практика).

Впрочем, в Россельхознадзоре считают, что для лечения и профилактики паразитарных инфекций домашних животных на российском рынке сейчас присутствует достаточное количество препаратов отечественного производства.

В данный момент можно купить и сам "Барвекто" - таких предложений много на маркетплейсах, в Telegram есть несколько каналов, где предлагается привезти препарат из других стран. Но, судя по отзывам, у покупателей есть сомнения в его подлинности - приводятся примеры, когда животные заболевают после использования "Бравекто", приобретенного на онлайн-площадках.

Риски нарваться на подделку, покупая "Бравекто" в интернете, действительно, велики, говорит президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач РФ, кандидат ветеринарных наук Сергей Середа. А с этим шутки плохи - в лучшем случае препарат не подействует, в худшем вызовет отравление, предупреждает эксперт. Даже если это будет оригинальный препарат, непонятно, соблюдают ли "частники" необходимые условия транспортировки и хранения продукции.

Полноценных аналогов таблеткам "Бравекто" нет на рынке, утверждает Середа. Формула его слишком сложна - повторить ее не удается. Поэтому владельцам домашних животных приходится заменять его тем, что есть в наличии. И здесь каждый выбирает те препараты, которые ему больше нравятся из предложенного ассортимента. В России сейчас регистрируется много препаратов - какие-то из них неплохие, но есть такие, которые не соответствуют заявленному эффекту, оценивает эксперт.

"Бравекто" является оригинальным препаратом флураланера. Это вещество относится к группе инсектоактарицидов системного действия из нового класса изоксазолинов, рассказал "РГ" декан факультета "Биоинженерия и ветеринарная медицина" Донского государственного университета, доктор биологических наук, профессор Алексей Ермаков. Аналогичными свойствами обладает препарат сароланер, который выпускается под торговым названием "Симпарика". Поэтому "Бравекто" может быть заменен "Симпарикой" или "генерическими препаратами флураланера при наличии данных, подтверждающих их эквивалентность оригинальному препарату "Бравекто", говорит эксперт.

Также в качестве возможных заменителей "Бравекто" некоторые специалисты называют такие импортные препараты, как "Фронтлайн-нексгард", "Нексгард-спектра", "Комфортис" и "Комфортис-плюс". Но Ермаков говорит, что это препараты с совершенно другими действующими веществами, механизмами действия и т.д.

"Например, самогон тоже дает состояние опьянения, но назвать его заменителем шампанского нельзя", - сравнивает эксперт.

Что касается отечественных аналогов, пока в доступной литературе нет ни одного исследования биоэквивалентности отечественных аналогов и зарубежных оригинальных препаратов, применяемых в ветеринарной практике, отмечает Ермаков. А пока таких доказательств общественности не предъявлено, ответственные владельцы домашних животных предпочитают оригинальные препараты, проверенные многолетним опытом и подтвержденные результатами исследований, даже привезенные параллельным импортом. В этом случае, конечно, есть риски нарваться на подделку. Но по новым препаратам риски выше, поскольку нет объективных данных, говорит эксперт.

"Бизнес сам по себе во всем мире не стремится выпускать качественные товары. Качество растет в условиях конкуренции или при драконовских контрольных мерах. Нам нужно время и воля, чтобы производить качественные и безопасные препараты. А сложившийся на рынке в последнее время дефицит проверенных качественных препаратов этому не способствует", - считает Ермаков.

Многие владельцы используют капли, но они считаются менее эффективными. Например, российский препарат "Инспектор" - для местного применения, состоящий из четырех компонентов, и им можно пользоваться не как прямым аналогом, а в качестве несопоставимой терапевтической замены, поясняет Ермаков. А, например, "Селафорт" содержит селамектин, который является паразитоцидом из группы макроциклических лактонов также местного действия, и опять же несопоставим по действию с флураланером. К тому же надо учитывать, что в подобных препаратах используются более старые действующие вещества, к которым у многих паразитов может возникать устойчивость.

Директор благотворительного фонда "ЗООзащита" Анна Вайман рассказала, что в организации покупают "Симпарику" - этот препарат американской компании Zoetis в продаже пока есть. Если исчезнет и он, придется выбирать из оставшегося ассортимента. Пусть и не столь эффективными будут другие препараты, совсем не обрабатывать животных от паразитов нельзя, говорит она.

Клещи - переносчики многих заболеваний, в том числе и кровепаразитарных (вызванные патогенными организмами, которые попадают в кровеносное русло животного и паразитируют в клетках или плазме крови), напоминает Середа. Если не обрабатывать животных, животное может заболеть и погибнуть. Теоретически клещи могут и перебраться с животного на человека. Но себя можно обезопасить, сделав прививку от энцефалита, а именно это заболевание представляет наибольшую угрозу.