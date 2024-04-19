Эксперт рассказал о росте облучения при зарядке телефона ночью

Привычка спать с телефоном, класть его под подушку или оставлять рядом в кровати или на тумбочке - может иметь негативные последствия для здоровья, так как от гаджета идет излучение. Именно поэтому не рекомендуется ставить телефон на зарядку на ночь, так как излучение становится еще сильнее, заявил в разговоре со «Звездой» доктор технических наук Александр Титомир.

«Во время подзарядки идет большое излучение от телефона. А когда под подушкой и рядом, все эти электромагнитные волны проходят через подушку, одеяло, они не инкарнируются ими. Поэтому все облучение идет на человека, особенно на его мозг», - отметил эксперт.

По его словам, излучение влияет на биоэнергетическое поле человека, но защититься полностью от него нельзя.

«Чем это вредно? Организм привык к одним частотам - к природным магнитным полям Земли, а сейчас у нас геопатогенные зоны технические. И вы находитесь в помещениях, у вас лампочки светят, идет облучение. Никто вас не закроет. Когда меня периодически спрашивают, как можно защититься от этого, если честно сказать, то никак», - подчеркнул Титомир.

В отношении телефона эксперт порекомендовал, выключать его на ночь, если оставляете на зарядке и убирать как можно дальше от спального места, не класть рядом с подушкой. Также он рассказал, что существуют современные разработки, которые защищают человека от излучения - это специальная ткань, которая восстанавливает электромагнитное поле человека. По словам Титомира, достаточно накрываться этой тканью на час - после этого человек будет чувствовать себя по-другому, восстановится за счет того, что устранил нарушения своего электромагнитного поля.

Электромагнитное излучение может вызвать головные боли, раздражительность и повышенную сонливость. Поэтому, среди прочих рекомендаций, желательно не пользоваться смартфоном слишком часто, не держать телефон в карманах, а в ходе долгого разговора делать перерывы раз в пятнадцать минут.