Терапевт предостерегла дачников от опасного положения тела во время работы

Представители старшего возраста зачастую бывают настолько увлечены работой в огороде на загородном участке, что стараются взять от дачного сезона максимум, забывая про здоровье и необходимость отдыхать. Тем не менее, в зрелом возрасте подобный труд, связанный с переносом тяжестей и однообразными движениями в одной позе, может быть вреден для здоровья. О том, как не перетрудиться, не заполучить новых проблем и не допустить осложнений имеющихся заболеваний, в ходе беседы с Pravda.Ru рассказала терапевт Людмила Лапа.

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Основная рекомендация – баланс труда и отдыха.

«Если мы работаем 45 минут, то и 45 минут отдыхаем. Вот это просто самое главное. В наклоненном состоянии следует находиться не более 15 минут, так как это риск тромбообразования», - сказала медик.

Также она рекомендует не забывать пить лекарства, разжижающие кровь, если имеется такая рекомендация от врача.

Кроме того, Лапа не советует работать в огороде, сидя на корточках – лучше использовать низкий стульчик, при котором в положении сидя колени будут на уровне живота. Помимо прочего, она осудила желание дачников постоянно таскать тяжести, например, полные лейки с водой. Она призвала не поднимать больше 3 кг, а тех, у кого болят суставы - больше 1 литра.