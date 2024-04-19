Как определить границы участка, чтобы не ругаться с соседями

Сейчас в обязательном порядке нужно уточнять границы только публичных земель. Что касается частных участков обычных дачников, то там с границами может быть всё запутано и непонятно, поэтому соседи нередко ругаются друг с другом, ведут «заборные войны». Подробнее о решении проблемы рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

© Секрет Фирмы

Гаврилов посоветовал заказать кадастровые работы, если координаты характерных точек границ вашего участка не установлены.

«Это защитит вас от присвоения части вашего участка и споров с владельцами смежных участков о расположении границ», — объяснил эксперт.

Как выполнить кадастровые работы

Нужно будет заключить договор подряда на проведение кадастровых работ или договор подряда на проведение комплексных кадастровых работ, если участок находится на определённой территории.

Межевание участка может быть и бесплатным, отметил депутат. Речь идёт о случаях, когда кадастровые работы организуют по заказу уполномоченного госоргана. Работы могут быть на территории одного или нескольких кадастровых кварталов.