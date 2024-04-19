Дачников призвали быть осторожными с некоторыми растениями

Некоторые садовые растения могут нанести серьезный вред здоровью. Об этом «Известиям» рассказала мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко.

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Так, ядовиты все виды молочая, которых насчитывается множество. Биолог предупредила: млечный сок вызывает сильные ожоги и воспаления кожи или слизистой, а при попадании внутрь - отравление.

Среди ядовитых декоративных растений и цветов - аконит, наперстянка, все лютиковые (дельфиниум, аквилегия), тис ягодный.

Также крайне токсичен рододендрон, особенно желтый. Ядовитым считается даже мед, собранный с него пчелами.