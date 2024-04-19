В каких местах в квартире скрываются микробы

Когда речь идёт о самом грязном месте в доме, многие люди ошибочно думают о туалете. Микробиолог профессор Чарльз Герба из Университета Аризоны рассказал о местах, где скрывается большинство микробов.

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Абсолютным лидером по содержанию бактерий является губка для мытья посуды — 362 различных типа патогенов. Дезинфицирование в кипятке не поможет избавиться от патогенов, поэтому губку рекомендуется менять не реже одного раза в неделю.

Ещё одним местом обитания большого количества микробов являются разделочные доски и кухонная раковина. Исследования показали, что они часто содержат больше фекальных бактерий, чем унитаз.

Микробиологи также регулярно находят опасные бактерии на ручке холодильника: большинство людей не особо задумываются о том, к чему мы прикасаемся во время приготовления еды.