Названы садовые культуры, для которых наиболее опасны сорняки

Сорняки представляют угрозу для здоровья и развития полезных культур, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Государственной думы Никита Чаплин. По его словам, они слишком вредят зерновым растениям, в том числе пшенице и кукурузе, а также картофелю.

Опасность сорняков особенно актуальна для определенных видов культур. Например, в сельском хозяйстве сорняки слишком вредят зерновым культурам, таким как пшеница и кукуруза, вызывая значительные убытки. Картофель также подвержен сильному влиянию сорняков, — пояснил Чаплин.

Как объяснил парламентарий, сорняки конкурируют с полезными культурами за доступ к питательным веществам, воде и свету, что значительно снижает урожайность посевов. Чаплин добавил, что бурьяны также могут быть носителями вредителей и заболеваний, поражающих окружающие культуры. По словам депутата, вреду от сорняков подвержено фактически все на огороде и в саду, включая овощи, фрукты, ягоды, цветы и травы.

Ранее эксперты Россельхознадзора дали советы, как правильно выбрать рассаду. По их словам, стебли должны быть гладкими, прямыми и без трещин. При сгибании растение должно спокойно гнуться и возвращаться в вертикальное положение. К примеру, хорошая рассада ранних сортов перцев имеет шесть — восемь листочков и цветочные бутоны.