Какк расположение дома влияет на риск развития сердечной недостаточности

Место, где вы живёте, может увеличить риск сердечной недостаточности. К такому выводу пришли учёные из Университета Тулейн в США.

© Чемпионат.com

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Circulation: Heart Failure, дом рядом с баром или заведением быстрого питания вредит вашему сердцу. Авторы изучили данные о здоровье 500 тысяч взрослых человек. За 12-летний период наблюдений сердечная недостаточность была выявлена примерно у 13 тысяч участников.

Дальнейший анализ показал, что большое количество точек готовой еды в районе, а также их близость к жилым домам увеличивает вероятность заболевания на 16%. Жилье около пабов и баров повышает риск на 14%.

По словам авторов, улучшить статистику может строительство в районе доступных спортивных залов и фитнес-центров.