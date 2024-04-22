Шесть главных ошибок при выборе кухни

Кухня — одно из самых важных помещений в квартире. Поэтому подбор и заказ гарнитура в приоритете во время ремонта. Кажется, достаточно посмотреть, что сейчас актуально, прикинуть бюджет и идти оплачивать. Но в реальности здесь есть над чем поломать голову. Каких ошибок важно избежать при покупке кухонного гарнитура, «Секрету» рассказал директор по стратегическому маркетингу мебельного комплекса «Гранд» Александр Гринько.

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Главные ошибки при выборе кухни

Ошибка 1: не делать дизайн-проект

Экономия на дизайн-проекте при выборе и заказе кухни в дальнейшем может обернуться огромными расходами на переделку.

Самые частые проблемы:

Несоответствие стилей и материалов. Фасады, столешница, фурнитура, бытовая техника должны гармонировать по цвету, фактуре, дизайну. Подбирать всё это нужно в комплексе, а не разрозненно;

Непродуманные коммуникации. Необходимо сразу закладывать в проект расположение розеток, выводов водоснабжения и канализации, вентиляции. Иначе потом возможны проблемы с подключением техники и мойки;

Ошибки в расчётах. Неправильные замеры, неучтённые выступы стен, ниши, короба коммуникаций чреваты тем, что мебель не встанет, как задумывалось.

Переделать что-либо в готовом гарнитуре порой намного дороже, чем заложить время и деньги на предварительные расчёты и проектирование.

Ошибка 2: не учитывать сценарии использования

На состав кухонного гарнитура, расположение рабочих зон, техники, коммуникаций влияют не только размеры помещения и сделанный ранее ремонт, но и привычки и предпочтения владельцев. Например, если человек регулярно и много готовит, возникает больше требований к практичности фасадов и столешниц.

Чем тщательнее вы детализируете свои запросы к кухне до заказа, тем лучше. Например, одно дело, если регулярная готовка подразумевает использование пароварки или мультиварки. Эти приборы легко доставать и убирать. Другое — если систематически задействована духовка — тогда её лучше размещать в колонне на уровне груди, чтобы не наклоняться ежедневно вниз под варочную панель.

Также роль могут сыграть и предпочтения в готовке. Неучтённые сценарии использования кухни приводят к тому, что со временем может не хватать рабочих поверхностей, зон для хранения. А встроенная техника окажется неудобно расположенной.

Ошибка 3: не ориентироваться на состав семьи

От количества и возраста членов семьи, их образа жизни и привычек напрямую зависит, какой должна быть эргономика, функциональность и безопасность кухонного пространства.

Если в семье есть маленькие дети, важно продумать безопасность на кухне. Необходимо расположить бытовую технику так, чтобы ребёнок до неё не достал. Также важно при заказе кухни сделать закруглённые углы столешницы, продумать защиту от детей на ящиках и розетках.

Если семья большая, в одной квартире живут несколько поколений, во главу угла встают эргономика и вместительность.

А если в семье есть домашние питомцы, стоит уделить больше внимания материалам для изготовления кухонного гарнитура — насколько легко их будет очистить, насколько они будут устойчивы к повреждениям. Например, из-за внезапного желания кота поточить когти о фасад шкафа.

Ошибка 4: экономить на комплектующих

Есть элементы, на которых не стоит экономить. И это в первую очередь — комплектующие. В частности, петли, направляющие, подъёмные механизмы: слишком дешёвые и некачественные могут уже через год выйти из строя, из-за чего, например, дверцы «поедут». Не всегда это решается простой подкруткой шурупов.

Также стоит уделить внимание качеству кромки и стыковочных элементов. Кроме того, стоит осторожно подходить к экономии на столешнице для кухни. Особенно если эта поверхность будет активно использоваться. Дешёвый пластик быстро царапается, отслаивается, на нём остаются пятна и разводы. А тонкий или некачественный камень может треснуть от удара или перепада температур.

Если цена кухни играет важную роль, можно сэкономить на фасадах.

Ошибка 5: брать стандартный гарнитур

Какой бы шикарный гарнитур вы ни увидели в магазине, просто забрать его не всегда возможно.

Стандартные модули редко идеально вписываются в геометрию конкретного помещения, особенно если в нём есть какие-то нетиповые элементы.

В стандартных кухонных гарнитурах не учтены расположение розеток, выводов водоснабжения и канализации, вентиляционных коробов. Из-за этого возникают сложности с монтажом техники, мойки, освещения. Плюс столешница может оказаться на неудобной высоте.

Также часто требуется подстройка кухонного гарнитура под сценарии использования — расширение или уменьшение рабочей зоны, увеличение числа ящиков, полок или других отделений для хранения.

Ошибка 6: выбирать кухню по внешнему виду

Безусловно, важно, чтобы кухонный гарнитур визуально нравился владельцу. Но если купить кухню только из-за дизайна, есть риск столкнуться с разочарованием от её использования — по разным причинам.

Например, вам понравился глянцевый чёрный кухонный гарнитур, вы его заказали на эмоциях. А через месяц эксплуатации поняли, что уже нет сил каждый день оттирать следы пальцев на фасадах и смахивать каждую случайную пылинку.

Или вам приглянулся тренд на мебель без ручек, когда дверцы открываются с помощью нажатия. Вот только кухней вы пользуетесь часто, регулярно обращаетесь к зонам хранения, и спустя несколько недель механизм нажатия разонравился.