Раскрыты эффективные способы избавиться от насекомых на даче

Перед началом дачных посадок необходимо в том числе избавиться от насекомых-вредителей, способных испортить урожай. Эффективные способы борьбы с ними россиянам назвала эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ксения Чашина, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам специалиста, важными действиями, помогающими снизить количество насекомых на участке, являются его регулярная уборка от упавших веток и листьев, а также скашивание высокой травы и кустарников, поскольку в высокой траве любят селиться мошки, комары и слепни. Помимо этого, Чашина посоветовала высаживать за забором липу, черемуху, жимолость и калину, которые притягивают тлю, поражающую морковь и помидоры, а также муравьев. При этом она отметила, что данная стратегия будет гарантией того, что насекомые не поселятся на участке.

Одним из наиболее популярных средств для избавления дачи от насекомых служат инсектициды, используемый для обработки как участка, так и помещений. Эксперт напомнила, что самостоятельно такие работы стоит проводить в средствах индивидуальной защиты — очках, респираторе, перчатках и рабочей одежде. Она пояснила, что ряд химических пестицидов — сульфат меди, силикагель, фторид натрия, борная кислота, цианистый водород — могут вызывать аллергию, дерматит и другие заболевания, а также плохо влияют на здоровье птиц и животных.

Помимо этого, средства от насекомых могут наносить вред полезным микроорганизмам, которые населяют почву. В качестве альтернативы химическим пестицидам Чашина назвала органические — спрей из кайенского перца, мыльный спрей, табачный порошок или спей, пиретрин и ниим. Она пояснила, что их использование позволит сохранить здоровье почвенной микрофлоры, так как большинство из них созданы из минералов и растений. К тому же, органические пестициды эффективно борются с вредителями и не накапливаются в почве, заключила специалист.

Днем ранее депутат Госдумы Никита Чаплин дал дачникам советы по избавлению от сорняков.