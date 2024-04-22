Нетрадиционные способы применения пены для бритья

Всем женщинам известно, что мужская пена для бритья отлично подходит для наших бьюти-процедур, но еще ее вполне можно использовать нетрадиционными способами. Средства для бритья содержат мыло и увлажняющие вещества, которые могут бережно очищать различные материалы, включая дерево, ткань, стекло и многое другое. Но чистка с помощью крема для бритья — это еще не все, что вы можете сделать!

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Удаление пятен с ковра

Распылите пену на загрязненный участок, протрите влажной губкой и дайте высохнуть. Затем пропылесосьте сухой след, и ваш ковер будет выглядеть как новенький!

Чистка предметов из нержавеющей стали

Ручки, держатели для полотенец и краны из нержавейки можно легко очистить, нанеся на них тонкий слой пены для бритья и вытерев насухо. Затем останется протереть поверхность чистой салфеткой из микрофибры — и все будет чистым и блестящим.

Уберегите зеркало в ванной комнате от запотевания

Нанесите тонкий слой пены на зеркало в ванной, чтобы оно не запотевало. Затем вытрите его и отполируйте — и вуаля, больше не придется вытирать зеркало после душа, чтобы увидеть себя. Этот же способ подходит для стеклянных дверей душевых кабин и лобовых стекол автомобилей, на всякий случай.

Очистите грязные руки

После следующего домашнего маникюра воспользуйтесь кремом или пеной для бритья, чтобы удалить лак, попавший на пальцы. А еще так можно удалить жир или краску с рук.

Чистка ювелирных изделий

Сочетание мыла, увлажняющих и других защитных компонентов делает крем для бритья удивительно хорошим средством для чистки деликатных изделий. Нанесите пену на кольца и цепочки, втирая его пальцами, а затем протрите мягкой тканью.

Нанесите пену на щетку и почистите ванну

На самом деле это отличный способ очистить туалет, ванну или душ! Просто нанесите щедрое количество крема для бритья на щетку и используйте его как обычное моющее средство. Кстати, таким образом вы еще и избавитесь от неприятных запахов.

Точечная очистка духовки

Нужно очистить небольшое пятно или брызги внутри духовки? Возьмите чистящую подушечку, крем для бритья и нанесите на загрязнение большое количество пены. Вытрите все бумажным полотенцем — и готово!

Заглушить скрип петель

У вас где-то скрипит дверь и это доводит вас до бешенства? Крем для бритья поможет вам быстро и легко решить эту проблему! Нанесите немного пены на петлю, несколько раз откройте и закройте дверь, чтобы она впиталась в устройство, а затем вытрите лишнее.

Успокоить солнечный ожог

В следующий раз, когда вы нечаянно получите солнечный ожог, нанесите на него немного крема для бритья. Он содержит успокаивающие кожу ингредиенты, которые помогут снять боль и отек.

Поиграйте с детьми

Сделайте пенистые пальчиковые краски, смешав крем для бритья с парой капель пищевого красителя. Вы и ваши малыши можете сидеть на улице и создавать красочные творения на стеклянных дверях и окнах. После этого уборка будет такой же простой: взять шланг и все смыть.

Предотвращение запотевания очков

Вы можете использовать пену, чтобы уменьшить количество конденсата, который скапливается на ваших линзах. Нанесите небольшое количество крема для бритья на очки круговыми движениями, а затем протрите их мягкой салфеткой для чистки линз.