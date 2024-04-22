Фелинолог призвала не кормить кошек шашлыком на майские праздники

Животным нельзя перчёную, горелую, острую еду. До застолья питомец должен быть сыт, чтобы у него не возникало желание просить мясо.

Такие рекомендации в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» дала Людмила Макарова.

«Ничего с перчиком, горелого, маринованного ни в коем случае. Это крайне вредно. Просто посоветую, когда будете делать шашлык и радоваться, предварительно покормите своих животных, чтобы они не подходили к столу. Кошки вообще внимательны к поведению людей. Если они видят, что человеку вкусно, они будут пытаться это съесть. Либо не приучайте кошку к человечьей еде, либо запирайте её».

В Москве ввели систему бронирования беседок для приготовления шашлыка. Она действует в зонах отдыха и парках столицы. Зарезервировать беседки можно только через специальный сайт. Занимать пустующие без предварительной брони запрещено.

Майские праздники продлятся 8 дней в 2024 году. Россияне отдохнут 28, 29, 30 апреля и 1 мая на Праздник Весны и Труда. С 9 по 12 мая выходные на День Победы.