Лень садоводов оказалась причиной роста численности бабочек

Исследование британской природоохранной организации Butterfly Conservation показало, что, позволив части сада зарасти травой, можно увеличить количество и разнообразие бабочек. Это первое научное свидетельство о благотворном влиянии высокой травы на популяции бабочек. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на работу, опубликованную в журнале Science of the Total Environment.

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Анализ данных из более чем 600 садов в Великобритании за шесть лет подтвердил, что сады с участками высокой травы и нектароносными растениями привлекали больше бабочек и различных видов.

Особенно сильный эффект был замечен в садах, расположенных в районах интенсивного земледелия, где число бабочек увеличилось на 93%. В городских районах увеличение составило 18%. Присутствие цветущего плюща также оказывало положительное влияние на численность определенных видов бабочек. Это исследование призывает принимать меры по защите бабочек, учитывая кризис, который переживает природа и резкое сокращение численности этих насекомых в последние десятилетия.

Авторы исследования добавили, что создание «диких» зон в садах способствует увеличению численности бабочек без финансовых затрат. Это также экономит время и силы, затрачиваемые на уход за садом. Одиночные инициативы мало помогут, но массовая поддержка может привести к значительному росту численности бабочек.