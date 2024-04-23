Какие предметы в доме могут вредить здоровью

Некоторые распространённые в доме предметы могут навредить здоровью. Эксперты рассказали, на какие бытовые приборы нужно обращать внимание в первую очередь.

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Смартфоны и планшеты. Эти устройства могут содержать различные патогены, включая бактерии, такие как кишечная палочка, и вирусы, например грипп или коронавирус. Риск заражения повышается, когда эти гаджеты используются перед мытьём рук или во время приготовления пищи.

Сковороды с антипригарным покрытием. При перегреве или царапинах химическое покрытие, обеспечивающее антипригарную поверхность, может начать разрушаться, потенциально выделяя токсичные вещества в воздух и продукты питания.

Пластиковые контейнеры для хранения. Некоторые пластмассы могут выделять в пищу такие химические вещества, как бисфенол-А (BPA) и фталаты, особенно при нагревании. Они способны воздействовать на гормональную систему нашего организма и, возможно, могут привести к нарушениям работы репродуктивной системы, развития и снижению иммунитета.

Антибактериальные чистящие средства. Исследования показывают, что они не дают каких-либо существенных преимуществ по сравнению с традиционным мылом и водой в предотвращении болезней. Кроме того, активные ингредиенты этих чистящих средств способствуют устойчивости к антибиотикам и связаны с различными проблемами со здоровьем, включая дерматит.