Выбираем насадку для швабры

Мытье полов — рутинный процесс, которым нужно заниматься регулярно. Для многих он становится настоящим испытанием: не всем нравится ползать на коленях с мокрой тряпкой, полоскать ее в ведре с грязной водой, а потом думать, как восстановить кожу рук, поврежденную моющими средствами. К тому же на влажную уборку уходит немало времени, которое можно было бы провести с большей пользой.

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Использование современных швабр с насадками разных видов поможет:

облегчить уборку;

ускорить процесс;

избавиться от пыли и грязи с минимальными физическими усилиями;

избежать контакта с моющими средствами, которые негативно действуют на ногти и кожу рук, вызывают аллергию.

Производители предлагают швабры с эргономичными ручками и мопами (насадками) из синтетических и натуральных материалов разных цветов. Они изготавливаются из хлопка, поролона или микрофибры, которые, в свою очередь, могут использоваться в насадках в виде цельного куска ткани, махровых, буклированных полосок, петель, губки. Мопы круглой, прямоугольной, треугольной формы закрепляются с помощью флаундера, находящегося на ручке. Для уборки вы можете купить модель:

с отжимом;

с разбрызгивателем;

с паром;

веревочную;

ленточную и т. д.

Все они помогут поддерживать помещение в чистоте и получать приятные эмоции от того, как быстро исчезают пыль и грязь и воцаряется желанный порядок.

Насадки на швабру из микрофибры

Микрофибра — ткань из полиамида или полиэфира с микроскопическими волокнами. Она часто используется для насадок, так как ее свойства идеально подходят для уборки:

хорошо впитывает жидкость и отжимается;

собирает мусор;

быстро сохнет;

имеет легкий вес.

При использовании микрофибры требуется меньше моющих средств, а если на полу мало грязи, то можно иногда обходиться и без них.

Она применяется в виде полосок или кусков, собранных по центру в розетке с резьбой, прямоугольников, которые фиксируются на пластиковой платформе. Из микрофибры изготавливают петлевые насадки, «юбки», «лапшу» и другие.

Плоские мопы из микрофибры

Плоскими мопами для швабр легче управлять, чем веревочными или губчатыми. Ткань на платформу из пластика крепится с помощью липучки, для фиксации делаются петли, ушки, защелки.

Насадка для щелевого отжима

Щелевой отжим производится в специальном ведре из качественного пластика с 2 отсеками. В продаже есть комплекты с емкостями разного литража, поэтому вы можете выбрать объем для большого или маленького помещения. В одном отделении ведра можно тщательно отжать загрязненный плоский моп, а во втором — прополоскать его в чистой воде. Такое разделение позволяет сделать качественную уборку, так как вы каждый раз будете пользоваться хорошо промытой и отжатой насадкой. Для щелевого мопа используется микрофибра, не оставляющая разводов и мусора на полу. В щель для отжима встроена щетка, которая очищает ткань от ворса, шерсти и волос с пола.

Треугольная насадка с микрофиброй

Если у вас много мебели и труднодоступных мест, можно подумать о покупке швабры с треугольной насадкой из микрофибры. Она вращается на 360°, что позволяет сделать тщательную уборку, промыв каждый удаленный угол. Такие мопы используют для мытья окон, зеркал, мебели, стен. При отжиме треугольник складывается с помощью специального механизма. Для него подойдет ведро любого размера. Телескопическая металлическая ручка регулируется по длине от 80 до 130 см, поэтому ее можно настроить под свой рост.

Швабрами из микрофибры моют полы из кафеля, паркета, линолеума, ламината. Ворсинки на ткани хорошо собирают волосы и шерсть, не оставляя разводов. Относительно высокая стоимость компенсируется долгим сроком службы. Износившиеся мопы нужно менять на новые приблизительно раз в полгода.

Веревочные насадки

Веревочные насадки используются для быстрой уборки запыленных помещений. Они имеют еврорезьбу и прикручиваются к ручке из дерева, пластика или металла. При мытье отжимаются в ведре с сеткой. Для этого ручку нужно прокрутить вокруг оси и нажать на нее несколько раз. Насадка остается увлажненной, поэтому веревочные швабры не рекомендуется использовать для мраморных, пробковых полов, которые портятся от излишней влаги и попадания воды.

Если на полу много мусора, то желательно его подмести перед мытьем, так как веревочной насадкой его собирать неэффективно. После уборки веревочные мопы нужно мыть, очищать, тщательно отжимать, чтобы сократить время сушки. Большой плюс веревочной насадки и ведра под нее — бюджетная стоимость.

Губки для швабры с отжимом

Швабра с губкой имеет металлическую ручку с механизмом отжима. Мыть ее можно в любом ведре, в которое насадка помещается по длине. Перед использованием губку нужно замочить на несколько минут, так как без воды она твердеет и становится хрупкой. Когда материал размокает, ее отжимают с помощью рычага и протирают пол. Она хорошо смывает грязь, но может оставлять разводы, особенно если она неновая.

Для плоской насадки может использоваться полоса из поролона. Стоит губчатая насадка недорого, но и служит относительно недолго. Подходит для любых типов полов. При износе ее несложно заменить.

Швабра-бабочка с губкой

Эта модель имеет складывающийся механизм для отжимания. Насадка поместится в любое ведро, имеющееся дома. При высокой цене срок ее службы не так продолжителен, что компенсируется удобством использования.

Мопы с губками помогают без усилий удалять загрязнения с полов из керамогранита, плитки, паркета, дерева, линолеума и других. Подходят для интенсивной влажной уборки. Полы можно мыть, налив воды побольше, а затем быстро осушить поверхность, так как губка быстро впитывает воду.

Швабры с распылителем

Швабра с распылителем — инструмент для тех, кто ценит комфорт и время. Она состоит из ручки, к которой крепится резервуар. Его заполняют водой или моющим средством температурой не выше 30°. Во время уборки можно увлажнять насадку нажатием кнопки.

Моп имеет вращающуюся головку с двухсторонней полосой из микрофибры. Одна сторона предназначена для подметания, вторая — для влажной уборки. С помощью рычага и распылителя можно регулировать подачу воды. При выборе нужно обратить внимание на:

объем резервуара — различные производители предлагают модели от 300 до 850 мл;

длину ручки;

возможность вращения насадки — удобнее всего пользоваться той, которая вращается на 360 градусов;

наличие скребка для очищения мусора с микрофибры при сухой уборке;

размер мопа — чем он больше, тем быстрее можно помыть полы.

Использование швабры-спрея поможет в бережной уборке полов из дерева, пробки, ламината, других водопроницаемых покрытий, которые деформируются от контакта с водой. При мытье кафельных полов поверхность быстро высыхает, что уменьшает вероятность поскользнуться на мокрой плитке.

Плоские мопы из микрофибры имеют прямоугольную форму. Материал с длинными буклями подходит для интенсивной уборки, но затрудняет очистку углов. Для небольшой площади подойдут резервуары до 500 мл, для большой квартиры — до 850 мл. Чем больше пластиковый сосуд, тем тяжелее вся конструкция при его заполнении.

Со шваброй-спреем вода и моющие средства расходуются экономно, а ведро не нужно совсем!

Паровая швабра

Паровая швабра предназначена для уборки и дезинфекции. Пятна жира, грязи быстро размягчаются с помощью пара, остается только протереть их без усилий насадкой из микрофибры. Микробы и бактерии погибают под воздействием высокой температуры, поэтому не нужно применять сильные дезинфицирующие средства.

В комплектацию могут входить односторонние и двухсторонние насадки, моющие салфетки, которые крепятся к насадке в виде плоской подошвы.

Паровые швабры могут иметь различную мощность парогенератора, время беспрерывной работы, длину шнура, так как устройство работает от электросети.

Подходят для обработки влагостойкого ламината 31-го класса и выше и с герметичными швами, а также кафеля. На паркете от взаимодействия лака с горячим паром могут образоваться белые полосы. В дорогих моделях предусмотрено несколько режимов подачи пара, что позволяет мыть любые твердые полы.

Насадки для швабры из хлопка

Мопы из хлопка экологичны и прекрасно впитывают влагу, недорого стоят. Натуральные насадки изготавливают различных видов: плоские, веревочные.

Плоские мопы с длинной бахромой имеют карманы для фиксации на складном держателе. К хлопку добавляется около 20 процентов синтетики, что позволяет быстро собрать наэлектризованную пыль при сухой уборке. При мытье насадка впитывает до 0,5 л жидкости.

Веревочные (петлевые) мопы из хлопка удобны в использовании и недорого стоят. При намокании они становятся тяжелыми, поэтому не всегда подходят пожилым людям для уборки большой площади.

Мопы из хлопка могут использоваться в сильно загрязненных местах, выдерживают кислотные и щелочные растворы. После сухой уборки насадки нужно хорошо отряхнуть от пыли и грязи, при влажной — постирать и тщательно высушить. Хлопковые мопы сохнут намного дольше микрофибры.

Какие насадки подойдут для разных видов полов?

Выбирая вид мопа для швабры, нужно учитывать тип напольного покрытия:

Если у вас влагонепроницаемые полы из плитки, влагостойкого ламината, линолеума, вам подойдет любая насадка, которая устроит вас по дизайну, стоимости, виду отжима и материалу. Для покрытий, которые могут испортиться от излишка влаги: паркета, неокрашенного дерева, пробки — подойдут насадки с высокой влагопоглощающей способностью с микрофиброй и губками. Для мраморных покрытий предпочтительнее использовать мопы с микрофиброй, швабры со спреем.

Структурированные, пористые, паркетные и шероховатые полы с текстурой под камень или дерево удобно мыть плоским мопом из микрофибры, который не цепляется за неровности и хорошо промывает небольшие углубления.