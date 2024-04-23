Какие сорта черной смородины рекомендуют дачники

Трудно представить себе садово-огородный участок без всеобщей любимицы — черной смородины. Чтобы получить хороший и вкусный урожай, надо выбрать правильные методы ухода за этой, на первый взгляд, совсем неприхотливой культурой. Но в первую очередь важно не ошибиться в выборе сорта.

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Самые лучшие сорта черной смородины

Каждый садовод старается выбрать для себя самый урожайный сорт черной смородины, с крупными и вкусными ягодами. Давайте посмотрим, какие полюбились нашим дачникам.

Один из самых опытных садоводов Франс Хасанович Халилов отдает предпочтение целому ряду сортов современной селекции:

«Я за свою жизнь без преувеличения испытал не менее 50-60 сортов смородины. На сегодня наиболее крупноплодными являются сорта 'Экзотика', 'Лентяй', 'Лучия', 'Геркулес', 'Дачница' и другие. Эти сорта не только крупноплодные, но и высокоурожайные».

Наталья Т. из Гаврилова Посада из всех сортов выделила "Селеченскую 2":

«Моя любимица: этот сорт раннего срока созревания, морозостойкий и очень неприхотливый. Ягоды очень крупные, отличные по вкусу, сладкие, с нежным смородиновым ароматом. Созревают они рано, но остаются висеть на ветках, не опадают».

Как оказалось, многие сорта черной смородины нравятся садоводам, у каждого есть любимый: у Алексея из Костромской области — сладкая ‘Изюмная’, у Светланы из Псковской области —

крупная и сладкая ‘Рахиль’, у Юрия Чернова из Наро-Фоминска — урожайные ‘Ядреная’ и ‘Венера’, у Екатерины из Орла —

прекрасная ‘Экзотика’.

Самые устойчивые сорта черной смородины

Есть еще одна важная характеристика сорта — это его «иммунитет», или устойчивость к опасностям, которые подстерегают кусты смородины в саду. Чаще всего это грибные заболевания, тля и почковый клещ.

Наиболее устойчивые сорта черной смородины

Лучше сопротивляются нападкам почкового клеща сорта ‘Орловия’, ‘Загадка’, ‘Памяти Потапенко’, ‘Премьера’, ‘Изюмная’, ‘Алтайская поздняя’, ‘Нара’.К мучнистой росе менее восприимчивы сорта ‘Дочка’, ‘Орловская серенада’, ‘Орловия’, ‘Лентяй’, ‘Добрый Джинн’, ‘Дар Смольяниновой’, ‘Черноокая’, ‘Память Бардова’.К антракнозу устойчивы сорта ‘Лентяй’, ‘Оджебин’, ‘Орловия’, ‘Минай Шмырев’, ‘Пигмей’, ‘Селеченская 2’.Реже других страдают от галловой тли сорта ‘Черный жемчуг’, ‘Перун’, ‘Селеченская 2’, ‘Оджебин’, ‘Севчанка’. К махровости (реверсии) относительно устойчивы сорта ‘Память Мичурина’, ‘Подмосковная’, ‘Успех’, ‘Перспективная’, ‘Блестящая’, ‘Лентяй’.

Сориентироваться при выборе сортов, которые являются наиболее «крепкими», поможет таблица Оценка устойчивости к болезням и вредителям.

Смородина, пораженная вредителем

Сильная защита — гарантия здорового урожая

Садовая реальность такова, что, даже если мы посадим сорт с отличными показателями устойчивости, это не значит, что куст смородины точно никогда не заболеет или не будет поражен вредителем. При нарушениях в агротехнике возможно все, а от нашествия вредителей уберегут мониторинг, грамотный подбор средств защиты и профилактические обработки. Подробнее о комплексе работ в начале сезона можно прочитать в материале

Смородина весной: как обрезать и чем опрыскивать от болезней и вредителей.

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О способе применения, количестве обработок и сроках ожидания для разных культур подробно изложено в инструкции к препарату.

Дорогие друзья, у вас есть любимые сорта черной смородины? Какие вы рекомендовали бы к выращиванию, чтобы и урожай был богатый, и вкус ягод отличный, и проблем с кустами было поменьше? Ждем ваших мнений и подсказок.