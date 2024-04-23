Названы лучшие способы отсечь квартиру на первом этаже от уличного шума

Квартиры на первом этаже нуждаются в звукоизоляции, считает строительный эксперт Федор Васильев. В беседе с NEWS.ru он отметил, что в монолитной новостройке или старом панельном доме, где нет качественной шумоизоляции, через некоторое время можно распознавать соседей по походке.

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Внешние акустические шумы обычно идут с улицы и из подъезда и просачиваются сквозь щели в стенах, окна и двери: голоса соседей, музыка, топот ног. От них поможет избавиться пластиковый стеклопакет, лучше двойной. Если слышите шумы из подъезда, установите новую, лучше толстую, дверь, с несколькими контурами уплотнителя, — сказал собеседник.

Эксперт добавил, что в панельных домах снизить шум с улицы поможет герметизация швов между панелями. В случае с полом он посоветовал класть ламинат или линолеум на более толстую подложку. Большинство новостроек делают из железобетона, который не имеет полостей, поэтому по нему хорошо передаются вибрации — топот ног, звук переставляемой мебели. Чтобы сделать звукоизоляцию пола еще лучше, в отдельных помещениях можно положить ковры, подчеркнул Васильев.

Для стен и потолка используйте плиты ЗИПС — это комбинированный материал для бескаркасной облицовки, который совмещает в себе гипсокартон и минвату. Спальню лучше изолировать целиком, а в гостиной и коридоре, где много ходят, только пол, — отметил Васильев.

Шумы могут проникать и через маленькие отверстия, например через щели или места прохождения труб через перекрытия, чтобы устранить эти мостики шума, тщательно заделайте все трещины, а отверстия, где идут трубы, промажьте специальным виброгерметиком, заключил специалист.

Ранее кандидат технических наук и эксперт по звукоизоляции и акустике помещений Александр Боганик заявил, что при покупке квартиры в многоэтажном доме нужно учесть вероятность плохой шумоизоляции. Поэтому, по его словам, необходимо проводить осмотр потенциального жилища в вечернее время, когда все соседи вернутся домой, а также наведаться к тем, кто живет этажом выше.