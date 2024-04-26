Названы причины, по которым кошка может высовывать язык

Ваша кошка иногда высовывает язык? Вот с чем это может быть связано.

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Очищение. Язык кошки покрыт папиллами. Эти шероховатости помогают убирать с меха животного грязь. Кроме того, кошки могут вылизывать друг друга в качестве проявления дружбы либо для установления и укрепления социальных связей в группе.

Эмоции. При помощи высовывания языка кошки могут показывать своё настроение. Также питомцы могут так делать, чтобы поприветствовать человека или другую кошку. Вместе с фырканьем высунутый язык означает то, что животное недовольно ситуацией, ощущает угрозу.

Изучение мира. Кошки имеют развитые органы обоняния и вкуса. Поэтому они могут специально прикасаться языком к предмету, чтобы его изучить.

© Fusion Brain

Физическое здоровье. При дискомфорте или боли в зубах кошка может высовывать язык или даже постоянно держать его в таком положении. Также она для этого может интенсивно облизываться.

Генетика и индивидуальные привычки. Некоторые породы кошек сильнее склонны к высовыванию языка. Это, например, персидские кошки.