Кинолог дал совет, как отучить собаку прыгать от радости на людей

Чтобы отучить собаку прыгать на хозяина или прохожих в порыве радости, нужно начинать заниматься ее воспитанием еще с детства, заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что такое поведение следует пресекать еще в щенячьем возрасте, иначе прогулки с взрослой собакой станут серьезной проблемой для хозяина и окружающих.

Если щенок пытается опереться на вас лапами или запрыгнуть, нужно сразу пресекать такое поведение. Опуститесь на колени, дайте себя понюхать, усадите малыша, дождитесь, что он успокоится, и похвалите его. Вы можете отвлекать его игрой или усаживать командой «Сидеть!», предотвращая попытки запрыгнуть на хозяина. Таким образом с детства вы обучаете питомца правильному поведению, — посоветовал кинолог.

Даже если время было упущено, взрослую собаку также можно попытаться отучить от такого поведения, просто нужно будет запастись терпением. По словам специалиста, если питомец хочет запрыгнуть, то нужно повернуться к нему спиной и игнорировать, пока он не успокоится. После чего скомандовать «Сидеть!» и поощрить за спокойную реакцию.

Важно постепенно переучивать собаку, не все может получиться сразу, главное, показать, что такое поведение недопустимо, — добавил Голубев.

На прохожих также нельзя разрешать прыгать, для этого собаку нужно слегка отдернуть за поводок и отдать команду «Нельзя». Только после того, как животное успокоится, ему можно разрешить подойти познакомиться с человеком, отметил кинолог.

Ранее Голубев предупредил, что дружелюбный характер собаки представляет для нее опасность, так как может вызвать агрессию у других животных. Специалист уточнил, что некоторые сородичи могут испугаться слишком радостной реакции питомца.