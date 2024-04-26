Домохозяек призвали «подсластить» холодильник

Нормализовать уровень влажности в холодильнике удастся с помощью сахарного песка. «Подсластить» устройство домохозяек призвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты отметили, что хранить на полке холодильника емкость с небольшим количеством сахара очень полезно, так как этот продукт позволяет убрать две распространенные проблемы — сырость, которая приводит к порче продуктов до окончания их срока годности, и лишние запахи. Благодаря сахару-песку, заверили они, условия для хранения продуктов станут идеальными, за счет чего они будут храниться дольше, а неприятные запахи уйдут, так как сахар «заберет» их.

При этом эксперты предупредили, что сахар «работает» ограниченное количество времени и содержимое емкости понадобится обновлять еженедельно. Кроме того, «использованный» сахар из холодильника придется выбросить в мусорку, употреблять его в пищу после этого будет нельзя.

Ранее в апреле специалисты назвали простые способы избавиться от неприятного запаха в туалете.