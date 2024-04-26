Искусственный интеллект сможет защищать тепличные растения от вредителей

Подведомственный Россельхознадзору Всероссийский центр карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР») и компания Сбер Бизнес Софт проведут совместную работу над созданием технологического решения для тепличных комплексов.

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В сообщении, с которым ознакомилась sfera.fm, указано, что на основе технологий искусственного интеллекта будет создан продукт, который будет функционировать как машинное зрение, выявляя в теплицах зараженные растения.

Цифровая система российской ИТ-компании будет способна не только определять случаи заражения объектов на различных этапах вегетации, но и сможет проконтролировать оптимальные параметры температуры и влажности, говорится в сообщении.

Функционировать ИИ будет на базе банка данных и материалов коллекционного фонда вредных объектов, собранных российскими учеными за практически вековую историю научного центра Россельхознадзора.

Ранее sfera.fm сообщала, что искусственный интеллект поможет выращивать овощи в Арктике.