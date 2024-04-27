Эксперт рассказал, как защитить своих собак от клещей
Российская кинологическая ассоциация призвала в преддверии майских выходных как можно раньше до выезда на природу обработать собак от клещей. При этом использовать одновременно капли и ошейник с одинаковыми действующими веществами не стоит, заявил ТАСС президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Если вы еще не успели обработать собаку от клещей, важно сделать это максимально оперативно до поездки на природу. Не все средства начинают свою работу мгновенно, действующему веществу необходимо накопиться в эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах", - сказал он.
По его словам, разные средства защиты питомца от клещей эффективны по-своему.
"Здесь все индивидуально. Некоторые предпочитают ошейник из-за удобства и длительного защитного эффекта, но ошейник может не подойти длинношерстным собакам, - он будет неплотно прилегать к коже, что снизит защитные функции. Для большей защиты вы можете комбинировать средства, например, заранее обработать собаку каплями, а на природе надеть ошейник", - отметил Голубев.
При этом эксперт рекомендовал внимательно смотреть на действующие вещества.
"Не используйте одновременно капли и ошейник с одинаковыми действующими веществами. Можно совместить ошейник с репеллентом с каплями или спреем с инсектоакарицидом. Вещества будут работать для разных задач, не оказывая негативное воздействие на питомца, - объяснил он, - Помните, что частота обработки от паразитов будет зависеть от выбранного средства, важно ознакомиться с инструкцией и использовать его, учитывая рекомендации", - заключил собеседник агентства.