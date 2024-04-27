Эксперт рассказал, как защитить своих собак от клещей

Российская кинологическая ассоциация призвала в преддверии майских выходных как можно раньше до выезда на природу обработать собак от клещей. При этом использовать одновременно капли и ошейник с одинаковыми действующими веществами не стоит, заявил ТАСС президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

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"Если вы еще не успели обработать собаку от клещей, важно сделать это максимально оперативно до поездки на природу. Не все средства начинают свою работу мгновенно, действующему веществу необходимо накопиться в эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах", - сказал он.

По его словам, разные средства защиты питомца от клещей эффективны по-своему.

"Здесь все индивидуально. Некоторые предпочитают ошейник из-за удобства и длительного защитного эффекта, но ошейник может не подойти длинношерстным собакам, - он будет неплотно прилегать к коже, что снизит защитные функции. Для большей защиты вы можете комбинировать средства, например, заранее обработать собаку каплями, а на природе надеть ошейник", - отметил Голубев.

При этом эксперт рекомендовал внимательно смотреть на действующие вещества.