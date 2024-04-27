Ученые опровергли пользу вентиляторов во время сильной жары

Многие используют вентилятор летом в попытке охладить своё тело во время сильной жары. Однако учёные из Университета Оттавы заявили, что от него нет эффекта.

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Вентиляторы действительно улучшают испарение пота, но этот эффект недостаточно силён, чтобы значительно снизить внутреннюю температуру вашего тела, когда уже очень жарко (выше 33–35 °C). Пожилым людям, у которых может быть снижена способность потеть, вентиляторы не помогут.

В исследовании, опубликованном в журнале The Lancet Planetary Health, учёные рекомендуют не полагаться на вентиляторы во время сильной жары из-за опасности теплового удара. Лучше использовать кондиционеры.