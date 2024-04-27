Ученые опровергли пользу вентиляторов во время сильной жары

Учёные опровергли пользу вентиляторов во время сильной жары
Многие используют вентилятор летом в попытке охладить своё тело во время сильной жары. Однако учёные из Университета Оттавы заявили, что от него нет эффекта.
Вентиляторы действительно улучшают испарение пота, но этот эффект недостаточно силён, чтобы значительно снизить внутреннюю температуру вашего тела, когда уже очень жарко (выше 33–35 °C). Пожилым людям, у которых может быть снижена способность потеть, вентиляторы не помогут.
В исследовании, опубликованном в журнале The Lancet Planetary Health, учёные рекомендуют не полагаться на вентиляторы во время сильной жары из-за опасности теплового удара. Лучше использовать кондиционеры.
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