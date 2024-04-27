Ветеринар призвал россиян не оставлять надолго животных дома на время отпуска

Ветеринар-терапевт Анастасия Пашкова предупреждает: отправляясь на отдых, следует позаботиться о питомце и не оставлять его одного дома более чем на три дня. Животное от длительного одиночества может получить сильный стресс, который способен привести к циститу и поведенческим расстройствам.

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Специалист дала еще несколько полезных советов хозяевам и рассказала о пушистых пациентах ветклиники. Она отметила, что чаще всего четвероногие попадают сюда с двумя проблемами: заболеванием ЖКТ и паразитами. Снизить риск развития болезней желудочно-кишечного тракта поможет качественное сбалансированное питание, а избежать клещей и блох - регулярная обработка. От гельминтов следует принимать меры не реже раза в 1-3 месяца, от блох и клещей - постоянно. Кроме того, рекомендуется приводить животное на осмотр ежегодно.

Также одна из основных ошибок, которую часто допускают хозяева хвостатых, - это питание четвероногих "со стола". Ветеринар подчеркивает: если животное ест промышленный корм, то ему не нужны дополнительные "вкусняшки", так как в пище уже содержится весь необходимый набор витаминов и микроэлементов.

Специалист рассказала, что на приеме в клинике более опасно ведут себя кошки, а не собаки. Дело в том, что последние в основном используют для защиты и нападения зубы, поэтому намордник решает эту проблему. Коты же могут царапаться, извиваться и кусаться, их приходится фиксировать с помощью пледа или воротника, пишет Тульская служба новостей. Ранее кинолог рассказал о правилах прогулки с собаками.