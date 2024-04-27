Когда высаживать помидоры в мае

Помидоры — одна из самых популярных овощных культур, которую любят выращивать садоводы. Чтобы получить щедрый урожай, важно правильно посадить рассаду в грунт. URA.RU перечисляет основные шаги, которые помогут в этом. Важно помнить, что посадки лучше начинать, когда почва прогреется до + 14 градусов.

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Подготовка лунок

Лунки для посадки помидор должны быть глубиной 15-20 см. Перед тем как поместить рассаду, налейте в лунки воду и дождитесь, пока земля ее впитает.

Выбор времени для посадки

Согласно рекомендациям основательницы экофермы из Ростовской области «О-Батат» Анастасии Вейшторт, высаживать рассаду нужно при прогреве почвы до +14 градусов и после минования возвратных заморозков. Обычно это середина мая для открытого грунта и начало мая для теплиц.

«Самое опасное при выращивании рассады — посадить ее слишком рано, тогда к моменту высадки растения могут сильно вытянуться, израсходовать весь запас питательных веществ из имеющегося субстрата и ослабнуть. Лучше посеять растения позже, чтобы к моменту высадки они были на пике своего развития», — отметила Анастасия Вейшторт в разговоре с РБК.

Уход за грядкой

Поливайте растения умеренно, дождитесь, пока грунт просохнет наполовину. Перед высадкой в грунт растения необходимо закалить и адаптировать к прямым солнечным лучам. Вейшторт рекомендует выносить ростки несколько дней на улицу, чтобы потом они лучше чувствовали себя на грядках.

Схема посадки помидоров на грядках и в теплицах

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Полив и подкормка

Лучше использовать дождевую воду, а поливать ранним утром или вечером. Пока плодов нет, следует поливать не чаще одного раза в неделю. Перед высадкой стоит подкормить растения биогумусом и опрыскать биостимулятором.

Защита от болезней и вредителей

Регулярно осматривайте растения на предмет болезней и вредителей. Используйте инсектициды при необходимости и следите за чистотой инструментов.

Советы агронома по тому, как сажать помидоры

Агроном, владелица сети садовых центров и питомника «Мастера Сада» Екатерина Косолапова рекомендует использовать только качественные семена от надежного производителя. Она добавила, что перед посадкой семена лучше замочить в растворе стимуляторов роста или обычной воде на 12 часов, чтобы повысить их жизненные силы, передает РБК. Вот еще несколько советов от эксперта:

учитывайте время созревания различных сортов;

будьте внимательны к вытягиванию рассады, корневой гнили, пересыханию почвы, болезням и вредителям;

стоит следить за развитием болезней и наличию вредителей.