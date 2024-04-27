Домохозяек призвали разложить лавровый лист по углам дома

Домохозяек призвали разложить лавровый лист по углам в доме. Такой совет им дали эксперты издания «БелНовости».

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Специалисты заверили, что лавровый лист отлично помогает бороться с тараканами, поскольку им не нравится запах этой специи. Для усиления эффекта эксперты предложили сначала помыть полы крепким отваром лаврового листа, а после этого разложить его по углам.

Кроме того, рассказали они, избавиться от этих насекомых удастся с помощью полыни и пижмы — для этого их также потребуется разложить по углам. Однако, предупредили в «БелНовостях», данный способ не подойдет тем, с кем живут маленькие дети. Наконец, отпугнуть тараканов можно, разложив по углам лаванду или анис либо оставив в местах их скопления кусочки ваты, пропитанные такими эфирными маслами.

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